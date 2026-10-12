CĐV Thái Lan phản ứng khi HLV Park Hang Seo rơi vào nghịch cảnh

Khởi đầu chưa như kỳ vọng của Kanchanaburi Power FC đang khiến người hâm mộ Thái Lan xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Đặc biệt, sau thất bại 1-2 trước Phrae United, những bình luận trên trang mạng xã hội của đội bóng cho thấy sự thất vọng của một bộ phận CĐV về màn trình diễn của đội nhà.

Một CĐV đặt vấn đề về tình huống gây tranh cãi trong trận đấu, đồng thời nhắc đến việc Thai League 2 không có VAR. Người khác mỉa mai rằng bầu không khí hiện tại gợi nhớ những gì đội bóng từng trải qua tại Thai League 1.

Không ít ý kiến hướng sự chỉ trích vào chất lượng đội hình. Một CĐV cho rằng Baggio là cầu thủ hiếm hoi mang lại giá trị, trong khi những người còn lại chưa đáp ứng được kỳ vọng. Một người khác đề xuất Kanchanaburi Power FC nên xây dựng lối chơi phòng ngự phản công, tận dụng tốc độ của Baggio, bởi tuyến giữa và hàng thủ đang bộc lộ nhiều hạn chế.

Sau 5 vòng đấu tại Thai League 2, Kanchanaburi Power FC của HLV Park Hang Seo mới giành được 1 chiến thắng, hòa 3 trận và nhận 1 thất bại, qua đó rơi xuống vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng.

Thậm chí, có CĐV cho rằng đội bóng nên cân nhắc cách sử dụng ngân sách, thay vì trả mức lương cao cho HLV và các trợ lý, số tiền đó có thể được dùng để đưa một cầu thủ mà họ mong muốn trở lại trong giai đoạn lượt về.

Dù vậy, HLV Park Hang Seo vẫn nhận được sự ủng hộ. Một bình luận nhấn mạnh rằng Kanchanaburi Power FC không có đủ tiềm lực để cung cấp cho HLV những cầu thủ hàng đầu như đội tuyển Việt Nam từng có. Theo CĐV này, thành công của ông Park với bóng đá Việt Nam có sự đóng góp quan trọng từ chất lượng cầu thủ và điều kiện dành cho đội tuyển.

Những ý kiến trái chiều cho thấy vấn đề của Kanchanaburi Power FC không chỉ nằm ở kết quả thi đấu, mà còn liên quan đến chất lượng đội hình và kỳ vọng của người hâm mộ. Trong bối cảnh đội bóng mới thắng 1 trong 5 trận đầu mùa, áp lực dành cho HLV Park Hang Seo chắc chắn sẽ tăng lên nếu thành tích không sớm được cải thiện.

Tuy nhiên, mùa giải vẫn còn dài. Điều quan trọng với nhà cầm quân người Hàn Quốc lúc này là tìm ra phương án khắc phục những điểm yếu, giúp Kanchanaburi Power FC cải thiện khả năng phòng ngự và tận dụng cơ hội để trở lại quỹ đạo chiến thắng.