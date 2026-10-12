Anfield hô 'gian lận', còn Haaland đáp lại bằng bàn thắng

Haaland ghi bàn mở tỷ số chỉ 2 phút 37 giây sau khi Gravenberch bị truất quyền thi đấu.

Anfield tối 11/10 không chỉ chờ một trận đấu lớn. Manchester City bước vào sân trong những tiếng la ó, biểu ngữ phản đối và tiếng hô “gian lận” liên tục từ khán đài Liverpool, ở trận đầu tiên của họ kể từ khi ủy ban độc lập kết luận CLB vi phạm 114 quy định tài chính của Premier League. Man City đã kháng cáo và tiếp tục phủ nhận sai phạm, nhưng phán quyết ấy khiến chuyến làm khách tại Anfield trở nên căng thẳng hơn rất nhiều so với một cuộc đối đầu thông thường.

Trong bối cảnh đó, Haaland không tranh luận với khán đài và cũng chẳng cần một màn trình diễn áp đảo kéo dài 90 phút. Anh chờ đúng thời điểm trận đấu nghiêng về phía Man City rồi tung cú sút chân trái mở tỷ số ở phút 65, chỉ 2 phút 37 giây sau khi Ryan Gravenberch bị truất quyền thi đấu.

Đó là cách Haaland thường xuất hiện trong những trận đấu lớn: không nhất thiết chạm bóng nhiều, nhưng hiếm khi bỏ qua thời điểm quyết định.

Khi Haaland biến áp lực thành bàn thắng

Tỷ số 3-0 dễ tạo cảm giác Man City hoàn toàn vượt trội, nhưng trận đấu thực tế cân bằng hơn trong một giờ đầu. Theo Sky Sports, trước khi Gravenberch nhận thẻ đỏ ở phút 62, Man City chỉ tạo ra 0,16 bàn kỳ vọng (xG). Liverpool thậm chí có giai đoạn đầu hiệp hai buộc Gianluigi Donnarumma phải liên tiếp cứu thua.

Roy Keane nhận xét trên Sky Sports rằng trong 60 phút đầu, trận đấu “rất chặt chẽ”. Cựu thủ quân MU cho rằng chiếc thẻ đỏ làm thay đổi cục diện, nhưng cũng chỉ ra vấn đề lớn hơn của Liverpool sau đó: đội chủ nhà để lộ quá nhiều khoảng trống và có thời điểm trông như thể mất tới bốn cầu thủ chứ không chỉ một.

Chính ở khoảng thời gian hỗn loạn đó, Haaland tạo khác biệt. Anh vừa bỏ lỡ một cơ hội đối mặt ở phút 60, nhưng không để cú hỏng ăn ảnh hưởng đến pha bóng tiếp theo. Khi cú dứt điểm của Jeremy Doku bật ra đúng vị trí thuận lợi năm phút sau, Haaland lập tức sút một chạm bằng chân trái, không cho Alisson đủ thời gian phản xạ.

Khả năng quên đi cơ hội vừa bỏ lỡ rồi lập tức kết liễu tình huống kế tiếp là điểm khiến Haaland khác biệt. Một tiền đạo thông thường có thể bị ám ảnh bởi pha đối mặt thất bại; Haaland dường như coi mỗi cơ hội là một bài toán mới.

Các con số cũng ủng hộ cảm giác ấy. Haaland đã ghi 6 bàn sau 6 trận Premier League mùa này, đứng đầu danh sách ghi bàn và có chuỗi 5 trận liên tiếp lập công. Tính từ khi sang Anh năm 2022, chân sút người Na Uy có 118 bàn sau 138 lần ra sân tại Premier League, bình quân 0,86 bàn mỗi trận.

Liverpool cũng đang trở thành một trong những đối thủ ưa thích của Haaland. Opta thống kê anh có 8 bàn trong 8 lần gần nhất gặp đội bóng vùng Merseyside trên mọi đấu trường. Kể từ khi tiền đạo này gia nhập Man City, không cầu thủ nào ghi quá 5 bàn vào lưới Liverpool trong cùng khoảng thời gian.

Tiền đạo người Na Uy có 6 bàn sau 6 vòng Premier League mùa này và đã ghi 8 bàn trong 8 lần gần nhất gặp Liverpool trên mọi đấu trường.

Những con số trên giúp lý giải vì sao Man City vẫn luôn có cảm giác nguy hiểm ngay cả khi họ chơi chưa hay. Chỉ cần đối thủ để trận đấu mở ra trong vài phút, Haaland có thể biến thế cân bằng thành tỷ số có lợi.

Liverpool trải nghiệm điều đó theo cách đau đớn nhất. Sau bàn mở tỷ số của Haaland, Doku nhân đôi cách biệt chỉ ba phút sau, trước khi Rayan Cherki ấn định chiến thắng ở phút 78. Bàn thứ ba đặc biệt đáng chú ý khi xuất phát từ chuỗi phối hợp 41 đường chuyền, dài nhất dẫn tới một bàn thắng ở Premier League kể từ pha lập công của Phil Foden trước Nottingham Forest tháng 9/2023.

Man City vì thế chỉ cần 13 phút để biến tỷ số 0-0 thành 3-0.

Man City có thứ Liverpool không có

Liverpool có lý do để tiếc nuối chiếc thẻ đỏ. Jamie Carragher gọi thẻ vàng đầu tiên dành cho Gravenberch là một quyết định “tồi tệ”, còn Gary Neville cho rằng thẻ thứ hai cũng khá nhẹ. Daniel Sturridge đồng tình rằng trận đấu thay đổi hoàn toàn sau khi Liverpool mất người.

Nhưng tranh cãi trọng tài không thể giải thích hết thất bại 0-3.

Liverpool kết thúc trận đấu với chỉ 0,86 xG, trong đó vỏn vẹn 0,38 đến từ các tình huống bóng sống. Con số ấy quá thấp với một đội sở hữu nhiều cầu thủ tấn công đắt giá và được chơi tại Anfield. Trong khi đó, ngay khi có lợi thế quân số, Man City gần như lập tức tăng tốc rồi kết liễu đối thủ.

Sự khác biệt nằm ở khả năng tận dụng thời điểm.

Một đội bóng lớn không thể kiểm soát mọi diễn biến. Họ có thể gặp một quyết định trọng tài bất lợi, một chiếc thẻ đỏ, một pha bóng bật ra hoặc một khoảng trống chỉ tồn tại vài giây. Đẳng cấp nằm ở cách phản ứng khi khoảnh khắc ấy xuất hiện.

Man City phản ứng bằng ba bàn trong 13 phút. Haaland là người châm ngòi.

Man City thắng Liverpool 3-0 giữa bầu không khí thù địch tại Anfield, qua đó duy trì thành tích toàn thắng sau 6 vòng.

HLV Enzo Maresca sau trận nói Man City phải học cách tự tạo ra “tiếng ồn” của mình bằng chiến thắng. Ông hiểu rằng những tiếng hô nhắm vào đội bóng sẽ không biến mất sau một trận, nhất là khi quá trình kháng cáo vụ 114 vi phạm vẫn còn phía trước.

Haaland cũng nhấn mạnh yếu tố tinh thần, cho rằng toàn đội phải đoàn kết và tập trung vào những thứ họ có thể kiểm soát. Cách Man City chơi tại Anfield cho thấy phát biểu ấy không chỉ mang tính ngoại giao.

Họ kiểm soát bóng 63%, thắng trận thứ sáu liên tiếp từ đầu mùa và duy trì thành tích tuyệt đối 18 điểm, nhiều hơn Arsenal ba điểm. Maresca đồng thời trở thành HLV thứ tư trong lịch sử Premier League thắng cả 6 trận đầu tiên.

Phán quyết tài chính vẫn là câu chuyện Man City không thể chạy khỏi, và một chiến thắng bóng đá đương nhiên không thể được dùng để trả lời vấn đề pháp lý. Nhưng khi hai câu chuyện cùng xuất hiện trong một buổi chiều tại Anfield, sự tương phản lại rất rõ.

Khán đài Liverpool muốn biến trận đấu thành phiên tòa dành cho Man City. Haaland kéo nó trở lại thành một trận bóng đá.

Và ở cuộc chơi ấy, Man City đang sở hữu một trong những câu trả lời đáng sợ nhất Premier League.

Highlights Liverpool 0-3 Manchester City Rạng sáng 12/10, Manchester City đánh bại đội chủ nhà Liverpool với tỷ số 3-0 tại vòng 6 Premier League 2026/27.