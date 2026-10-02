Việt Nam liên tiếp giành HCB

Nguyễn Thị Tâm bước vào chung kết boxing hạng 51 kg nữ, trở thành tâm điểm trong ngày thi đấu 2/10 của đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20.

11h30: Võ sĩ quyền anh Nguyễn Thị Tâm không thể tạo bất ngờ trước Wu Yu ở chung kết hạng 51 kg nữ, khép lại hành trình tại ASIAD 20 bằng tấm HCB.

10h28: Châu Ngọc Tuyết Sang giành HCB môn taekwondo ảo. Trên hành trình vào chung kết, Tuyết Sang vượt qua nhiều đối thủ mạnh, trong đó có VĐV Hàn Quốc

Ngày 2/10, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục tranh tài ở nhiều môn, trong đó sự chú ý lớn nhất dồn vào boxing khi Nguyễn Thị Tâm bước vào trận chung kết hạng 51 kg nữ gặp võ sĩ Trung Quốc.

Theo lịch thi đấu, trận chung kết của Nguyễn Thị Tâm diễn ra lúc 11h. Đây là nội dung duy nhất trong lịch ngày 2/10 mà Việt Nam đã chắc chắn có VĐV góp mặt ở trận tranh HCV.

Cơ hội từ boxing và cầu mây

Cầu mây cũng mở ra cơ hội cạnh tranh huy chương khi cả hai nội dung quadrant nam và nữ đều có lịch thi đấu bán kết. Đội nữ ra sân lúc 12h, trong khi đội nam thi đấu lúc 13h30.

Trước đó, đội quadrant nam gặp Lào ở vòng sơ loại lúc 7h. Việc có hai nội dung góp mặt ở bán kết khiến cầu mây trở thành một trong những môn đáng chú ý nhất của Việt Nam trong ngày 2/10.

Ở bóng chuyền trong nhà nam, Việt Nam gặp Indonesia trong trận phân hạng 9-12 lúc 17h. Breaking cũng bước vào vòng tuyển chọn với Nguyễn Thị Hồng Trâm, Võ Thị Thanh Hương thi đấu nội dung nữ lúc 12h, còn Nguyễn Văn Hữu và Nguyễn Thành Đạt tranh tài ở nội dung nam lúc 12h45.

Các môn võ tiếp tục tranh tài

Jujitsu bắt đầu từ 7h, với Nguyễn Tất Lộc thi đấu hạng -77 kg nam, Lê Duy Thành và Lê Minh Nhựt tranh tài hạng -94 kg nam. Trần Thị Thanh Hà và Trần Hồng Ân bước vào hạng -52 kg nữ từ 8h55. Các nội dung đều diễn ra từ vòng loại đến bán kết trong ngày.

Taekwondo có bốn nội dung. Châu Ngọc Tuyết Sang thi đấu vòng 1/8 nội dung thực tế ảo lúc 7h. Nguyễn Thị Loan ra sân ở hạng -49 kg nữ lúc 11h30, Nguyễn Hồng Trọng thi đấu hạng -58 kg nam lúc 11h54, còn Trần Thị Ánh Tuyết tranh tài hạng -67 kg nữ lúc 12h30.

Ở môn vật, Đỗ Ngọc Linh bước vào vòng loại trực tiếp hạng 50 kg tự do nữ lúc 8h30. Golf khởi tranh vòng ba từ 4h30, với Nguyễn Anh Minh, Lê Khánh Hưng, Nguyễn Tuấn Anh ở nội dung nam và Lê Nguyễn Minh Anh, Nguyễn Khánh Linh ở nội dung nữ.