CĐV Thái Lan phản ứng dữ dội khi tuyển Thái Lan bị FIFA trừ điểm

Trên trang FA Thailand, nhiều CĐV lập tức để lại những bình luận đầy thất vọng, thậm chí đặt câu hỏi về HLV Anthony Hudson. Thái Lan đã có hai trận đấu đầu tiên đầy ấn tượng khi lần lượt thắng Pakistan 4-0 và Việt Nam 2-0. Với 6 điểm, “Voi chiến” sớm chắc chắn đứng đầu bảng B và giành quyền vào chung kết trước lượt trận cuối.

Đó cũng là lý do HLV Anthony Hudson quyết định xoay tua mạnh khi gặp Philippines. Nhưng Thái Lan cuối cùng nhận thất bại 1-2, qua đó bị trừ tới 6,57 điểm trên bảng xếp hạng FIFA.

Thái Lan vẫn giành vé vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng thất bại 1-2 trước Philippines khiến đội bóng xứ chùa vàng bị FIFA trừ 6,57 điểm. Ảnh: FAT

Con số này nhanh chóng trở thành chủ đề được người hâm mộ Thái Lan bàn luận trên trang Facebook chính thức của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FA Thailand).

Một CĐV viết đầy mỉa mai: “Nếu Hudson không ra đi thì chủ tịch có thể ra đi không?”. Một bình luận khác nhắc đến việc HLV người Anh vừa được gia hạn hợp đồng: “Hudson nói đã được gia hạn hợp đồng rồi, vậy muốn làm gì cũng được”.

Không ít người tập trung vào cách Thái Lan thi đấu trước Philippines. Một CĐV bình luận rằng đội bóng chơi như thể đã dẫn trước 7-0, trong khi người khác châm biếm việc Thái Lan liên tục chuyền bóng về phía sau và đặt câu hỏi: “Chơi như thế này mà có thể đánh bại Việt Nam bằng cách nào?”.

Một bình luận khác thậm chí đề cập trực tiếp đến Madam Pang, với nội dung mang tính mỉa mai rằng bóng đá Thái Lan có thể tiếp tục “quay vòng” trong khu vực Đông Nam Á.

Cách sử dụng nhân sự của HLV Hudson cũng bị đem ra bàn luận. Một CĐV đặt câu hỏi về việc bố trí các cầu thủ: “Tiền đạo cắm lại thành tiền vệ cánh, cầu thủ chạy cánh lại chồng cánh, tiền vệ công lại thành tiền đạo cắm…”. Người khác cho rằng nếu Philippines tận dụng tốt hơn những cơ hội cuối cùng, Thái Lan có thể đã phải nhận tới 5 bàn thua.

Đáng chú ý, một số CĐV vẫn nhìn thất bại này theo hướng khác. Có ý kiến cho rằng việc Hudson giữ sức cho các trụ cột trước trận chung kết với Indonesia là điều dễ hiểu, bởi Thái Lan đã chắc chắn đi tiếp từ sau trận thắng Việt Nam.

Một bình luận viết theo hướng chờ đợi: “Bây giờ hiểu rồi, giữ những cầu thủ chủ chốt để gặp Indonesia. Cứ chờ đến ngày đó rồi sẽ biết”. Thậm chí có người còn khuyên HLV Thái Lan nên xem trận bóng đá nữ giữa Trung Quốc và Triều Tiên để học hỏi cách tổ chức lối chơi.

Những phản ứng trái chiều ấy cho thấy thất bại trước Philippines không đơn thuần là một trận thua thủ tục. Thái Lan mất 6,57 điểm FIFA và tạo ra không ít tranh luận về quyết định xoay tua lực lượng của HLV Hudson.

Tuy nhiên, “Voi chiến” vẫn còn trận đấu quan trọng nhất phía trước. Ngày 5/10, Thái Lan sẽ gặp Indonesia tại sân Gelora Bung Karno trong trận chung kết FIFA ASEAN Cup 2026. Đó mới là trận đấu mà những quyết định của Hudson sẽ được kiểm chứng rõ ràng nhất.