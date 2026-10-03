Tiếp đà thăng hoa

Tây Ban Nha quyết giành 3 điểm trước Cộng hòa Séc

Sau 2 chiến thắng ấn tượng trước Anh và Croatia, Tây Ban Nha hướng đến trận thắng thứ 3 liên tiếp tại UEFA Nations League 2026 - 2027 khi tiếp đón Cộng hòa Séc diễn ra lúc 1 giờ 45 phút, ngày 4/10/2026. Trong khi đó, đội khách đang đối mặt với nhiệm vụ không dễ dàng khi chưa giành được điểm nào sau 2 lượt trận đầu tiên.

Tây Ban Nha đang có màn khởi đầu đầy thuyết phục tại UEFA Nations League 2026 - 2027. Ở trận mở màn, đoàn quân của huấn luyện viên Luis de la Fuente đánh bại Anh với tỷ số 3 - 2 ngay tại Wembley. Tiếp đó, họ trở về sân nhà và vượt qua Croatia 4 - 1. Sau 2 lượt trận, Tây Ban Nha có 6 điểm tuyệt đối tại bảng A3, ghi 7 bàn thắng. Không chỉ sở hữu hàng công hiệu quả, đội bóng còn cho thấy khả năng kiểm soát thế trận và duy trì sức ép trước những đối thủ giàu kinh nghiệm.

Cuộc đối đầu với Cộng hòa Séc vì thế là cơ hội để Tây Ban Nha tiếp tục kéo dài mạch thắng và củng cố vị trí trong cuộc đua tại bảng A3. Với lợi thế sân nhà cùng phong độ đang lên, đội chủ nhà nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát thế trận ngay từ những phút đầu.

Theo triết lý của Luis de la Fuente, Tây Ban Nha có thể tiếp tục triển khai bóng từ tuyến dưới, kéo giãn hệ thống phòng ngự của Cộng hòa Séc trước khi tìm cách đưa bóng vào khoảng trống giữa các tuyến. Khả năng tạo ưu thế quân số ở khu vực trung tuyến sẽ là một trong những chìa khóa của đội chủ nhà. Các tiền vệ thường xuyên di chuyển, tạo góc chuyền và duy trì quyền kiểm soát bóng, qua đó buộc đối phương phải liên tục điều chỉnh cự ly đội hình.

Khi Cộng hòa Séc chủ động lùi sâu, những pha phối hợp ngắn có thể được Tây Ban Nha sử dụng để kéo hàng tiền vệ đối phương ra khỏi vị trí. Một khi khoảng trống xuất hiện, các đường chuyền nhanh ra hai biên hoặc hướng vào phía sau hàng phòng ngự sẽ trở thành phương án tiếp cận khung thành. Đây cũng là cách Tây Ban Nha có thể tận dụng ưu thế về khả năng kiểm soát bóng.

Trái ngược với Tây Ban Nha, Cộng hòa Séc có khởi đầu không như mong đợi. Đội bóng Trung Âu lần lượt thất bại 1 - 2 trước Croatia và 0 - 2 trước Anh, qua đó chưa giành được điểm nào sau 2 lượt trận. Những kết quả này cho thấy Cộng hòa Séc còn nhiều vấn đề cần khắc phục, đặc biệt trong khả năng tổ chức tấn công và duy trì sự chắc chắn khi phải chịu sức ép.

Chuyến làm khách tại Oviedo vì thế sẽ là thử thách lớn đối với thầy trò Santi Denia khi họ phải đối đầu một Tây Ban Nha đang có tinh thần hưng phấn. Cộng hòa Séc nhiều khả năng sẽ lựa chọn hệ thống phòng ngự có chiều sâu, không chỉ nhằm bảo vệ khu vực trước vòng cấm mà còn hạn chế khả năng đối thủ khai thác khoảng trống giữa hàng tiền vệ và hàng phòng ngự.

Cự ly đội hình sẽ là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với đội khách. Bên cạnh khả năng phòng ngự, những pha phản công cũng có thể trở thành phương án để Cộng hòa Séc tìm kiếm cơ hội. Với số lượng cầu thủ vừa đủ và tốc độ triển khai nhanh vào khoảng trống phía sau hàng thủ Tây Ban Nha, đội khách hoàn toàn có thể tạo ra những tình huống nguy hiểm nếu tận dụng tốt thời cơ.

Lịch sử đối đầu cũng không nghiêng về đại diện Trung Âu. Ở lần chạm trán gần nhất tại Nations League vào tháng 6/2022, Tây Ban Nha đã kiểm soát thế trận và giành chiến thắng 2 - 0 trước Cộng hòa Séc. Cuộc đối đầu tại Carlos Tartiere vì thế hứa hẹn là màn đấu trí chiến thuật đáng chú ý.

Tây Ban Nha sẽ tìm cách phát huy khả năng kiểm soát bóng và sức ép liên tục, trong khi Cộng hòa Séc chờ đợi cơ hội từ những pha phản công. Khả năng tận dụng cơ hội, những tình huống chuyển trạng thái nhanh và khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân có thể trở thành yếu tố quyết định cục diện trận đấu và cuộc đua giành trọn 3 điểm.