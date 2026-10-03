Tạo dấu ấn từ phong trào thể dục thể thao

Đồng chí Thái Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy tặng cờ xếp hạng nhất toàn đoàn cho phường Tam Hiệp (giữa) tại Đại hội Thể dục thể thao thành phố.

Phía sau những tấm huy chương là phong trào TDTT cơ sở đang phát triển, ngày càng lan tỏa trong cộng đồng.

Từ niềm đam mê

Với 58 huy chương vàng (HCV), 20 huy chương bạc (HCB) và 31 huy chương đồng (HCĐ), phường Tam Hiệp được trao cờ xếp hạng nhất toàn đoàn tại Đại hội TDTT thành phố lần thứ I-2026. Kết quả này tạo dấu ấn cho địa phương trong kỳ đại hội đầu tiên, đồng thời cho thấy phong trào TDTT trên địa bàn phát triển khá đồng đều.

Đằng sau thành tích ấy là những VĐV đến với thể thao từ nhiều hoàn cảnh khác nhau. Chị Nguyễn Thị Hồng Phương (VĐV môn vovinam) đến với võ thuật từ những năm học tiểu học. Ban đầu là sở thích, theo thời gian, môn võ trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống.

“Tập võ giúp cơ thể khỏe mạnh, rèn tính kỷ luật, sự gan dạ và tinh thần đồng đội” - chị Phương chia sẻ.

Niềm vui của đội bóng chuyền nữ phường Tam Hiệp giành hạng nhất tại Đại hội Thể dục thể thao thành phố. Ảnh: C.T.V

Tại Đại hội TDTT thành phố, chị Phương thi đấu nội dung đối kháng nữ hạng cân 57kg môn vovinam và giành HCV, góp phần vào thành tích chung của đoàn Tam Hiệp. “Trước khi thi đấu, tôi tập trung vào các đòn thế kỹ thuật và nâng cao thể lực. Thời gian tập không quá dài nhưng phải tập trung và kiên trì. Tôi cũng nhận được sự động viên của huấn luyện viên và gia đình” - chị Phương cho hay.

Với chị Phương, tấm HCV không chỉ là phần thưởng cho những ngày nỗ lực tập luyện mà còn là kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình gắn bó với vovinam. Hiện chị vẫn duy trì tập luyện và đặt mục tiêu nếu có cơ hội sẽ tiếp tục nâng cao chuyên môn, thử sức ở những đội tuyển có trình độ cao hơn.

Cũng góp sức vào thành tích chung của phường Tam Hiệp là chị Nguyễn Trà Giang (VĐV bóng chuyền nữ). Với chị Giang, bóng chuyền trước hết là niềm vui và sự gắn kết. Sau những giờ làm việc, được ra sân cùng đồng đội tập luyện, thi đấu giúp chị giải tỏa áp lực và duy trì sức khỏe.

Tại Đại hội TDTT thành phố, đội bóng chuyền nữ Tam Hiệp giành hạng nhất. Để chuẩn bị cho giải đấu, các thành viên phải tranh thủ sắp xếp công việc, thời gian cá nhân để tập luyện đều đặn. Khoảng thời gian chuẩn bị không quá dài nên cả đội tập trung làm quen cách chơi, nắm điểm mạnh, điểm yếu của từng người, từng bước tạo sự phối hợp.

“Điều tôi trân trọng là trong quá trình tập luyện, các cô chú, anh chị ở địa phương thường xuyên đến sân hỏi thăm, động viên. Sự quan tâm đó là nguồn động lực để tôi cố gắng hơn và thi đấu hết mình” - chị Giang chia sẻ.

Tạo nguồn vận động viên

Theo ông Trần Hoàng Dũng, cán bộ phụ trách thể thao phường Tam Hiệp, để có được kết quả tại Đại hội TDTT thành phố, địa phương đã chủ động chuẩn bị lực lượng từ sau Đại hội TDTT cấp phường. Những VĐV có thành tích tốt, năng khiếu và tiềm năng được rà soát, tuyển chọn để xây dựng lực lượng tham gia cấp thành phố.

Việc tuyển chọn được thực hiện theo từng môn, dựa trên các yếu tố như: thể lực, kỹ thuật, chiến thuật, tinh thần tập luyện và khả năng thi đấu. Các VĐV được tạo điều kiện cọ xát, tích lũy kinh nghiệm trước khi bước vào đại hội.

Theo ông TRẦN HOÀNG DŨNG, cán bộ phụ trách thể thao phường Tam Hiệp, thời gian tới, phường tiếp tục tuyển chọn, bồi dưỡng VĐV có tố chất, duy trì các môn thế mạnh, từng bước nâng cao trình độ chuyên môn và tạo nguồn VĐV chất lượng cho các đội tuyển của thành phố. Qua đó, góp phần xây dựng lực lượng thể thao thành phố ngày càng lớn mạnh và tham gia các giải đấu lớn.

Năm nay, phường Tam Hiệp tham gia đầy đủ 24 môn trong chương trình Đại hội TDTT thành phố. Trong đó, các môn võ như: taekwondo, karate, võ cổ truyền, vovinam là nhóm thế mạnh, đóng góp nhiều HCV. Bơi và điền kinh cũng tạo dấu ấn. Riêng môn bơi, các VĐV phường giành 7 HCV, 3 HCB và 6 HCĐ, xếp nhất toàn đoàn môn này. Điền kinh mang về 7 HCV và 3 HCĐ.

Theo ông Dũng, kết quả nêu trên đến từ sự chuẩn bị về lực lượng, chuyên môn và quá trình tập luyện phù hợp với đặc thù từng môn. Địa phương bố trí huấn luyện viên theo dõi các đội, hỗ trợ những khó khăn phát sinh; đồng thời quan tâm chế độ bồi dưỡng tập luyện, thi đấu và động viên tinh thần VĐV.

“Thành tích tại Đại hội TDTT thành phố là sự kết hợp của nhiều yếu tố, trong đó sự nỗ lực của VĐV, huấn luyện viên và sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo địa phương” - ông Dũng cho hay.

Bên cạnh thể thao thành tích cao, phường Tam Hiệp chú trọng duy trì phong trào TDTT quần chúng. Các hoạt động được tổ chức tại công viên Dương Tử Giang và nhiều địa điểm phù hợp với từng nhóm đối tượng. Những môn thể thao được người dân quan tâm từng bước hình thành các nhóm tập luyện, câu lạc bộ và lực lượng thể thao ở cơ sở.

Phó Chủ tịch UBND phường Tam Hiệp Lưu Thị Hằng cho biết: Địa phương xác định TDTT là một phần quan trọng trong đời sống văn hóa, tinh thần của người dân. Vì vậy, phường tiếp tục duy trì hoạt động TDTT tại khu phố, trường học, cơ quan, đơn vị; tổ chức các giải đấu phù hợp với nhiều lứa tuổi và tạo điều kiện cho các nhóm, câu lạc bộ thể thao phát triển.

“Thành tích hạng nhất toàn đoàn tại Đại hội TDTT thành phố là niềm vui, niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường. Đằng sau những tấm huy chương là quá trình tập luyện bền bỉ của VĐV, sự tận tâm của huấn luyện viên cùng sự đồng hành của gia đình, địa phương” - bà Hằng chia sẻ.

Phường Tam Hiệp sẽ tiếp tục rà soát cơ sở vật chất, sân bãi, các thiết chế văn hóa - thể thao để khai thác hiệu quả hơn; tăng cường phối hợp giữa khu phố, trường học, cơ quan và các câu lạc bộ, huy động thêm nguồn lực xã hội cho phong trào.