Hot girl Châu Tuyết Vân bật khóc khi em gái giành HCB ASIAD, lo lắng mất ăn mất ngủ

❤️ Hai chị em cùng bật khóc khi có huy chương ASIAD

Châu Ngọc Tuyết Sang đang trở thành cái tên nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng thể thao Việt Nam sau khi xuất sắc giành HCB ASIAD 2026 ở nội dung Virtual cá nhân hỗn hợp.

Châu Tuyết Vân tiết lộ cô và em gái đã bật khóc khi Tuyết Sang gọi thông báo có huy chương ASIAD

Đây là nội dung đặc biệt khi các VĐV thi đấu thông qua công nghệ thực tế ảo và Tuyết Sang phải đối đầu với những võ sĩ nam rất mạnh. Dù vậy, Tuyết Sang đã thi đấu đầy bản lĩnh để giành chiến thắng, qua đó chắc chắn có ít nhất tấm HCĐ ASIAD.

Khoảnh khắc ấy cũng khiến người chị nổi tiếng Châu Tuyết Vân bật khóc: “Ngay từ khi Sang vào bán kết và chắc chắn có HCĐ, tôi và Sang đã bật khóc khi gọi cho nhau. Bởi lẽ hành trình giành huy chương của em ấy quá bất ngờ”.

“Ngay trận đầu tiên, Sang gặp phải nam võ sĩ Hàn Quốc rất mạnh, thể lực tốt. Sau đó lại gặp một nữ võ sĩ khác cũng được đánh giá rất cao là Thái Lan. Đến bán kết, Sang tiếp tục gặp VĐV của Singapore, quốc gia mạnh bậc nhất ở nội dung Virtual này. Nhưng em ấy đã vượt qua chính mình, tập trung để giành chiến thắng”, Tuyết Vân chia sẻ.

🥰 Chị gái mất ăn mất ngủ vì lo cho em

Theo Châu Tuyết Vân, trước khi Tuyết Sang lên đường dự ASIAD 2026, cả cô và gia đình đều rất lo lắng. Không chỉ phải thi đấu ở một nội dung đặc biệt, Tuyết Sang còn phải đối đầu những nam VĐV mạnh ngay từ những vòng đầu.

Tuyết Vân mất ăn mất ngủ vì lo lắng cho em gái

“Thật sự trước khi Sang lên đường thi đấu, tôi và gia đình rất lo lắng. Bởi em ấy có tài năng nhưng hay mất tập trung. Tôi ở nhà mất ăn mất ngủ vì lo lắng. Gia đình tôi đã cầu nguyện rất nhiều, mong em có được thành tích tốt”, Tuyết Vân tiết lộ.

Từ khoảnh khắc Tuyết Sang chắc chắn có huy chương cho đến khi giành HCB, cảm xúc của gia đình nữ võ sĩ liên tục được đẩy lên cao. Với Tuyết Vân, tấm huy chương của em gái càng đặc biệt bởi chính cô cũng từng nhiều lần đứng trên bục vinh quang ở đấu trường quốc tế.

Tuyết Vân ở bên động viên, hỗ trợ Tuyết Sang trong quá trình tập luyện

Châu Tuyết Vân là nhà vô địch Taekwondo thế giới, sở hữu bộ sưu tập thành tích đồ sộ ở các giải đấu cấp quốc gia, châu lục và thế giới. Tuy nhiên, huy chương ASIAD là danh hiệu còn thiếu trong bộ sưu tập của cô. Bởi vậy, Tuyết Vân càng xúc động khi em gái có thể chinh phục được sân chơi này.

“Sau khi vừa đi giải vô địch thế giới 2026 về, Tuyết Sang đã lao vào tập luyện liên tục cho ASIAD. Phải nói là tập đến mặt mày xanh lè xanh lét, lên bờ xuống ruộng. Cá nhân tôi cũng ở bên để theo dõi, động viên và hỗ trợ cho em gái. Dù biết là nội dung này rất khó khăn nhưng tôi vẫn có niềm tin, hy vọng em gái mình làm được và tôi rất tự hào, vui mừng khi niềm tin của tôi đã thành hiện thực”, Tuyết Vân nói.

💥 Thích thú khi em gái được khen xinh hơn mình

Nhiều năm qua, Châu Ngọc Tuyết Sang thường được nhắc đến với tư cách em gái của Châu Tuyết Vân. Tuy nhiên, sau thành tích tại ASIAD 2026, Tuyết Vân tin rằng em gái đã có thể tạo dựng dấu ấn riêng.

Tuyết Vân là gương mặt nổi tiếng của võ thuật Việt Nam với bộ sưu tập thành tích quốc tế đồ sộ

“Giờ đây tôi hoàn toàn tự hào, tin rằng Tuyết Sang có thể khẳng định được tài năng của mình, không còn sống dưới cái mác của chị Hai. Tôi tin em ấy sẽ còn gặt hái nhiều thành công hơn nữa”, Tuyết Vân bày tỏ.

Đáng chú ý, hai chị em không chỉ được quan tâm bởi thành tích thi đấu mà còn gây chú ý bởi ngoại hình nổi bật. Tuyết Vân cho biết cô không bận tâm chuyện hai chị em thường bị so sánh về thành tích hay nhan sắc. Thậm chí, nữ võ sĩ sinh năm 1990 còn vui vẻ khi nhiều người nhận xét cô em gái xinh xắn hơn mình.

Với Tuyết Vân, điều quan trọng nhất là hai chị em có thể cùng theo đuổi đam mê và đạt được những dấu mốc riêng trong sự nghiệp.

“Tôi luôn phấn đấu trong công việc, cuộc sống, không chỉ để lo cho bố mẹ và các em mà còn để là tấm gương sáng cho các em noi theo”, Tuyết Vân chia sẻ.