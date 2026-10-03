Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 3/10/2026
Bnews. Lịch thi đấu bóng đá hôm nay 3/10, sáng mai 4/10 các trận đấu trong nước, quốc tế đêm nay và sáng mai được cập nhật mới nhất, chính xác nhất. Lịch thi đấu ngoại hạng Anh, La Liga, Bundesliga.
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Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 3/10/2026
Lịch thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026
17h00 ngày 3/10: Division 2 - Campuchia vs Hong Kong (Trung Quốc)
Lịch thi đấu bóng đá nam ASIAD 2026
13h00 ngày 3/10: Giải Ba - U23 Trung Quốc vs U23 Uzbekistan (VTV6)
17h30 ngày 3/10: Chung kết - U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản (VTV6)
Lịch thi đấu UEFA Nations League
20h00 ngày 3/10: League C: Group 1 - Phần Lan vs Albania (TV360, My TV)
23h00 ngày 3/10: League A: Group 3 - Croatia vs Anh (TV360, My TV)
23h00 ngày 3/10: League C: Group 1 - Belarus vs San Marino (TV360, My TV)
23h00 ngày 3/10: League C: Group 4 - Estonia vs Luxembourg (TV360, My TV)
23h00 ngày 3/10: League C: Group 4 - Iceland vs Bulgaria (TV360, My TV)
01h45 ngày 4/10: League A: Group 3 - Tây Ban Nha vs Czech (TV360, My TV)
01h45 ngày 4/10: League B: Group 1 - Bắc Macedonia vs Scotland (TV360, My TV)
01h45 ngày 4/10: League B: Group 1 - Thụy Sỹ vs Slovenia (TV360, My TV)
Lịch thi đấu Primera Division Uruguay
21h00 ngày 3/10: Liverpool vs Club Atletico Progreso
01h00 ngày 4/10: Albion vs Defensor Sporting
04h00 ngày 4/10: Deportivo Maldonado vs Central Espanol.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/lich-thi-dau-bong-da-hom-nay-ngay-3-10-2026/439075.html