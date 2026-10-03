Lịch thi đấu bóng đá hôm nay ngày 3/10/2026

Manchester City (Man City) đang phải chịu những cáo buộc nặng nề, sắp tới, những án phạt khắc nghiệt sẽ đổ lên đầu đội bóng này. Một hành trình kỳ diệu đã được Man City tạo ra suốt hơn một thập niên qua, nhưng đó cũng là quãng thời gian đội bóng này gian dối, dùng tiền chi phối các hoạt động hắc ám, trong đó nổi cộm là chuyển nhượng.