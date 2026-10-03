Hôm nay cầu mây nữ Việt Nam tranh HCV ASIAD

Đội tuyển cầu mây nữ sẽ tranh HCV với đối thủ mạnh Thái Lan vào 7h sáng nay

Theo lịch thi đấu, vào lúc 7 giờ ngày 3.10 (giờ Việt Nam) tại Nagoya City Mizuho Park Gymnasium (Nhật Bản), đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam sẽ bước vào trận chung kết nội dung quadrant gặp Thái Lan.

Đây được xem là một trong những cơ hội đáng chú ý của Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu áp chót của ASIAD 20. Đối thủ Thái Lan là một trong những nền cầu mây mạnh hàng đầu thế giới, vì vậy trận chung kết được dự báo sẽ là thử thách lớn đối với các cô gái Việt Nam.

Tuy nhiên, cầu mây nữ Việt Nam đang có một kỳ ASIAD đáng nhớ. Trước đó, đội tuyển đã giành HCV nội dung đôi nữ, qua đó trở lại ngôi cao nhất ở nội dung này sau 20 năm kể từ ASIAD Doha 2006. Tấm HCV ấy cũng cho thấy sự chuẩn bị và phong độ tốt của cầu mây nữ Việt Nam trước khi bước vào những nội dung tiếp theo của Đại hội.

Ở nội dung quadrant nữ, việc tiếp tục giành quyền vào chung kết mở ra thêm một cơ hội để cầu mây đóng góp HCV cho Đoàn Thể thao Việt Nam. Cuộc đối đầu với Thái Lan vì thế sẽ là tâm điểm được chờ đợi trong buổi sáng 3.10, khi các cô gái Việt Nam đứng trước cơ hội khép lại kỳ Đại hội bằng một dấu ấn quan trọng nữa.

Bên cạnh cầu mây, jujitsu cũng có nhiều VĐV Việt Nam tranh tài. Từ 7 giờ, Ngô Thị Thảo Vân và Nguyễn Thị Minh Vượng bước vào vòng loại hạng dưới 63kg nữ, trong khi Nguyễn Tiến Triển thi đấu vòng loại hạng dưới 85kg nam. Nếu vượt qua các vòng đấu, các VĐV sẽ hướng tới những trận chung kết được bố trí lần lượt vào 11 giờ ở hạng dưới 63kg nữ và 11 giờ 25 ở hạng dưới 85kg nam.

Taekwondo tiếp tục tranh tài với ba đại diện. Lê Tuấn thi đấu vòng loại hạng dưới 68kg nam lúc 7 giờ 24; Bạc Thị Khiêm bước vào vòng loại hạng trên 67kg nữ lúc 8 giờ; Trần Hồ Nhân Văn tranh tài hạng trên 80kg nam lúc 8 giờ 50.

Ở môn vật, ba VĐV Việt Nam cùng bắt đầu thi đấu vòng loại lúc 8 giờ 30. Phạm Như Duy tranh tài hạng 57kg vật tự do nam; Nguyễn Thị Mỹ Linh thi đấu hạng 53kg vật tự do nữ và Nguyễn Thị Mỹ Trang góp mặt ở hạng 57kg vật tự do nữ.

Golf bước vào vòng đấu cuối nội dung cá nhân nam với hai đại diện Nguyễn Anh Minh và Nguyễn Tuấn Anh, xuất phát từ 4 giờ 30. Đây là ngày quyết định thứ hạng chung cuộc của các golfer Việt Nam tại ASIAD 20. Đến 17 giờ, đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam gặp Đài Bắc Trung Hoa trong trận phân hạng 9-10.

Trong số các cuộc tranh tài ngày 3.10, sự chú ý lớn nhất sẽ hướng về Nagoya City Mizuho Park Gymnasium ngay từ buổi sáng. Trước đối thủ mạnh Thái Lan, đội tuyển cầu mây nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng với mục tiêu cao nhất, mang theo hy vọng giành thêm một tấm HCV cho Đoàn Thể thao Việt Nam trước khi ASIAD 20 đi đến những ngày tranh tài cuối cùng.