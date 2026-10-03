Madam Pang quyết định im lặng khi tuyển Thái Lan bị FIFA trừ điểm

Thái Lan vẫn giành quyền vào chung kết FIFA ASEAN Cup 2026, nhưng thất bại trước Philippines khiến đội bóng xứ chùa vàng mất 6,57 điểm FIFA. Đáng chú ý, Madam Pang lần này không có động thái nào hay lên tiếng như sau hai chiến thắng trước đó.

“Voi chiến” đã khởi đầu FIFA ASEAN Cup 2026 theo cách không thể ấn tượng hơn. Thái Lan thắng Pakistan 4-0, sau đó đánh bại tuyển Việt Nam 2-0 để sớm giành ngôi đầu bảng B và đoạt vé vào chung kết. Sau cả hai trận đấu, Madam Pang đều có những chia sẻ đầy phấn khích trên mạng xã hội, gửi lời chúc mừng tới đội tuyển và bày tỏ niềm vui với màn trình diễn của các cầu thủ.

Madam Pang bất ngờ im lặng sau khi tuyển Thái Lan nhận thất bại và bị FIFA trừ hơn 6 điểm. Ảnh: Madam Pang

Sau trận thua Philippines, câu chuyện lại hoàn toàn khác. Thái Lan thất bại 1-2 trong trận đấu cuối vòng bảng. HLV Anthony Hudson chủ động xoay tua rất mạnh khi đã chắc chắn vào chung kết, nhưng kết quả này vẫn khiến “Voi chiến” phải nhận hệ quả trên bảng xếp hạng FIFA. Theo cập nhật mới nhất, Thái Lan bị trừ 6,57 điểm, xuống còn 1.252,27 điểm.

Đáng chú ý, trong khi HLV Hudson xuất hiện và thẳng thắn thừa nhận thất vọng về kết quả, Madam Pang lại không có phản ứng công khai tương tự sau trận đấu. Trên trang Facebook của Liên đoàn Bóng đá Thái Lan, các CĐV lập tức bàn luận về thất bại, cách chơi và quyết định xoay tua lực lượng của HLV Hudson, thậm chí có những bình luận nhắc trực tiếp đến người đứng đầu bóng đá Thái Lan.

Sự im lặng của Madam Pang vì thế càng trở nên đáng chú ý. Sau chiến thắng Pakistan, bà từng chia sẻ niềm vui cùng đội tuyển. Sau trận thắng Việt Nam 2-0, Madam Pang tiếp tục đăng thông điệp chúc mừng khi Thái Lan trở thành đội đầu tiên giành vé vào chung kết. Khi ấy, cảm xúc của người đứng đầu Liên đoàn Bóng đá Thái Lan được thể hiện rất rõ. Còn lần này, Madam Pang im lặng trước trận thua của Thái Lan.

Hơn nữa, thất bại trước Philippines đến đúng thời điểm đội bóng xứ chùa vàng đang nhận nhiều sự chú ý vì quyết định xoay tua lực lượng. Hudson thay đổi tới 8-9 vị trí so với trận thắng Việt Nam và cho nhiều trụ cột nghỉ ngơi nhằm chuẩn bị cho trận chung kết. Chính HLV người Anh sau trận cũng thừa nhận thất vọng, nhưng cho rằng ưu tiên giữ sức cho trận đấu với Indonesia là lựa chọn đúng đắn.

Về mặt mục tiêu giải đấu, Thái Lan đứng đầu bảng B và vào chung kết gặp Indonesia. Nhưng trên bảng xếp hạng FIFA, cái giá lại rất rõ ràng. Thái Lan mất 6,57 điểm, trong khi tuyển Việt Nam được cộng 1,80 điểm sau chiến thắng Pakistan. Khoảng cách giữa hai đội vì thế bị thu hẹp đáng kể.

Madam Pang có thể chưa lên tiếng, nhưng sự im lặng lần này tự nó đã tạo ra một hình ảnh rất khác so với những ngày Thái Lan liên tiếp giành chiến thắng. Trận chung kết với Indonesia ngày 5/10 sẽ là lúc “Voi chiến” có cơ hội biến thất bại trước Philippines thành chuyện đã qua.