Pháp đứt mạch thắng dưới thời Zidane

Tuyển Pháp bị cầm hòa trên sân nhà. Ảnh: X.

Dù Michael Olise mở tỷ số bằng siêu phẩm đá phạt đẹp mắt, pha lập công gỡ hòa của Alessandro Bastoni cùng việc Dayot Upamecano phải nhận thẻ đỏ ở cuối trận khiến “Gà trống Gaulois" đứt chuỗi trận toàn thắng dưới triều đại mới.

Bất chấp việc thiếu vắng thủ quân Kylian Mbappe do chấn thương, tuyển Pháp vẫn kiểm soát thế trận với hơn 64% thời lượng kiểm soát bóng. Sau hiệp một bế tắc, nút thắt được tháo gỡ ở phút 55.

Từ pha phối hợp đá phạt nhanh cùng Rayan Cherki, Olise tung cú dứt điểm quyết đoán từ cự ly 20 m dội xà ngang bay vào lưới, đưa "Les Bleus" vươn lên dẫn trước.

Dẫu vậy, niềm vui của chủ nhà chỉ kéo dài 13 phút. Xuất phát từ đường chuyền bất cẩn ở tuyến dưới của đội tuyển Pháp, Bastoni chớp thời cơ dứt điểm đập chân hậu vệ đội chủ nhà đổi hướng, quân bình tỷ số 1-1 cho đoàn quân áo thiên thanh.

Kịch tính dâng cao ở phút 85 khi Upamecano nhận thẻ vàng thứ hai sau pha vật lộn với Moise Kean và bị truất quyền thi đấu. Dù chỉ còn 10 người, tuyển Pháp suýt tạo nên kỳ tích nếu thủ môn Gianluigi Donnarumma không phản xạ xuất thần để từ chối hai cú sút xa hiểm hóc của Eduardo Camavinga trong thời gian bù giờ.

Kết quả hòa nhọc nhằn giúp thầy trò Zidane tiếp tục giữ ngôi đầu bảng A. Thầy trò Zidane sẽ tái đấu Bỉ vào ngày 6/10 ở lượt trận thứ tư.

Zidane nói về cách chơi của tuyển Pháp Tiết lộ trên RMC sau khi nhậm chức tuyển Pháp hôm 28/7, Zidane ngay lập tức có phát biểu đáng chú ý về phong cách ông sẽ xây dựng tại tuyển Pháp trong tương lai.