Anh Tuyên trao trả điện thoại cho du khách.

Qua kiểm tra định vị, Charlotte Kelly phát hiện vị trí điện thoại đang ở xã Tam Hải nên đến Công an xã Tam Hải trình báo, nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Tam Hải khẩn trương xác minh, qua đó xác định chiếc điện thoại bị rơi trên xe anh Nguyễn Phạm Tuyên (1981, tài xế đã chở du khách). Ngay sau đó, anh Tuyên kiểm tra phương tiện, tìm được chiếc điện thoại rơi trên xe và chủ động bàn giao cho Công an xã Tam Hải để trao trả tài sản cho du khách.

TRẦN TÂN

* Tối 24-11, hai em Trần Hữu Huy (2013) và Trần Hữu Quân (2015, cùng trú xã Hiệp Đức, TP Đà Nẵng) nhặt được 1 chiếc ĐTDĐ hiệu iPhone 12 Pro nên chủ động đem đến Công an xã Hiệp Đức giao nộp để xác minh, trả lại cho người đánh rơi.

Chị Hưởng vui mừng nhận lại điện thoại.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Hiệp Đức đã xác minh, làm rõ người đánh rơi điện thoại là chị Hồ Thị Hưởng (2003, trú xã Phước Hiệp) nên mời đến nhận lại tài sản.

LÊ HẢI

* Ngày 25-11, Công an phường 1 Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) đã trao trả chiếc ĐTDĐ cho người dân đánh rơi được cán bộ Công an phường nhặt được và xác minh chủ sở hữu.

Cơ quan Công an trao trả tài sản cho anh Thắng.

Trước đó, Trung tá Vũ Quốc Bảo Linh (cán bộ Công an phường 1 Bảo Lộc) đi làm về đến đường Nguyễn Công Trứ nối dài (phường 1 Bảo Lộc) đã nhặt được một chiếc ĐTDĐ nhãn hiệu Oppo do người dân đánh rơi. Qua xác minh, Công an phường xác định chiếc điện thoại thuộc sở hữu của anh Nguyễn Bá Thắng (trú phường 1 Bảo Lộc) nên liên hệ, trao trả tài sản cho anh Thắng. Nhận lại tài sản, anh Thắng bày tỏ sự vui mừng, cảm ơn cán bộ Công an phường 1 Bảo Lộc đã chủ động xác minh, liên hệ trao trả chiếc điện thoại.