Toà án nhân dân TP Hà Nội ngày 25-11 đưa bị cáo Ngô Đức Thiện (SN 1985, ở phường Hoàng Mai, Hà Nội) ra xét xử về các tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Cùng vụ án, bị cáo Vương Tùng (SN 1980, ở phường Hoàng Mai, Hà Nội); Lương Ngọc Huy (SN 1990, ở phường Hồng Hà, Hà Nội) cũng bị xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại phiên toà.

Quá trình xét xử cho thấy, khoảng giữa tháng 8-2025, Thiện thuê nhà ở phố Giải Phóng, Hà Nội để kinh doanh, buôn bán hàng hoá dân dụng có nguồn gốc từ Liên bang Nga. Tùng là người giao bia đến quán của Thiện.

Do công việc kinh doanh không tốt nên Thiện dùng tài khoản tên “grap” truy cập vào nhóm Telegram “Làm giàu không khó” tìm kiếm việc làm. Tại đây, Thiện quen người có tài khoản “Bbb” không rõ lai lịch và được người này thuê bán ma túy.

Theo thỏa thuận, “Bbb” cung cấp ma túy cho Thiện cất giấu, quản lý và liên hệ, thu tiền của khách mua ma túy rồi nhắn thông tin khách hàng cùng số lượng ma túy để Thiện giao bán cho khách. “Bbb” đã nhiều lần giao nhiều loại ma túy đến cho Thiện. Nhận hàng, Thiện mang về cất giấu tại tầng 2.

Sau đó, Thiện thuê Tùng đi giao bán ma túy cho khách, tiền công 25 triệu đồng/tháng và thêm 500.000 đồng/1 đơn giao. Khi có đơn do “Bbb” nhắn, Thiện sẽ bảo Tùng đi giao ma túy. Để thuận tiện cho việc giao hàng cho khách, chủ cửa hàng kinh doanh đồ Nga còn thuê ô tô và giao Tùng sử dụng.

Khoảng 16h ngày 22-9-2025, Thiện nhận được 2 tin nhắn của “Bbb” nên chỉ đạo Tùng đến lấy ma túy rồi giao cho khách theo thông tin “Bbb” nhắn. Nhận lệnh, Tùng lái xe ô tô đến gặp Thiện rồi mang ma túy do Thiện đóng gói đi giao.

Sau đó, Tùng đã giao ma túy cho Lương Ngọc Huy và 1 khách hàng khác tại địa chỉ 99 Trung Kính, Hà Nội. Giao ma túy xong, Tùng về số 6 ngõ 1277 Giải Phóng nằm nghỉ. Đến khoảng 19h45’ cùng ngày, Thiện và Tùng bị Công an phường Hoàng Mai kiểm tra phát hiện, bắt giữ.

Kết quả bắt quả tang và khám xét khẩn cấp nơi ở của của Ngô Đức Thiện và Vương Tùng, cơ quan công an thu giữ tổng khối lượng: 22.023,69 gram ma túy loại MDMA, Methamphetamine, Ketamine, Heroin, Cocaine; 12,22 gram ma túy loại 2C-B; 24,46 gram ma túy loại Nimetazepam với mục đích để bán kiếm lời.

Ngoài ra, Ngô Đức Thiện còn có hành vi tàng trữ 4 viên đạn thuộc vũ khí quân dụng, hiện còn sử dụng để bắn được.

Trong vụ án này, bị cáo Vương Tùng giữ vai trò đồng phạm, giúp sức cho Thiện mua bán trái phép chất ma tuý. Đối với Lương Ngọc Huy, cơ quan chức năng xác định bị cáo này đã có hành vi vận chuyển trái phép 1.000 gram ma túy loại Ketamine; 200 gói ma tuý nước vui.

Nhận định về vụ án, Hội đồng xét xử sơ thẩm Toà án nhân TP Hà Nội cho biết, cáo trạng truy tố các bị cáo là có căn cứ pháp luật; lời khai nhận của các bị cáo tại phiên toà phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ liên quan. Do đó, đủ cơ sở kết luận các bị cáo đã phạm vào các tội danh như truy tố.

Từ những nhận định đưa ra, Toà án nhân dân TP Hà Nội quyết định tuyên phạt bị cáo Ngô Đức Thiện tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, 3 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Tổng hợp hình phạt cả 2 tội danh là tù chung thân.

Giữ vai trò giúp sức, bị cáo Vương Tùng cũng bị tuyên tù chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và bị cáo Lương Ngọc Huy bị tuyên 20 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.