Khuya 25/11, đám cháy bùng phát tại kho chứa hàng thiết bị công nghiệp cơ khí thuộc Chi nhánh Công ty cổ phần thiết bị Công nghiệp Thuận Thành (KP Tân Phú 1, phường Tân Đông Hiệp, TP Hồ Chí Minh). Hiện trường vụ cháy nằm trong khu dân cư nên ngọn lửa có nguy cơ lan sang các nhà dân kế cận.

Đám cháy bùng phát tại công ty nằm trong khu dân cư.

Bên trong kho chứa chủ yếu là máy móc phục vụ ngành cơ khí băng tải, dầu nhớt… nên tạo khói đen gây ngạt. Đội Chữa cháy và CNCH KV 33 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hồ Chí Minh) đã điều động 4 xe chữa cháy và gần 30 CBCS xuống hiện trường chữa lửa, cô lập và dập tắt đám cháy.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường cô lập đám cháy.

Đám cháy được dập tắt kịp thời.

Theo thống kê ban đầu, đám cháy khiến 75/450m2 nhà xưởng bị cháy và hư hỏng nặng; nhiều thiết bị chứa trong kho bị cháy. Các tổ chữa cháy đã ngăn không để đám cháy lan sang các nhà dân xung quanh.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.