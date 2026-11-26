Hình ảnh tại phiên tòa.

Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công, VKSND khu vực 12, TP Cần Thơ tăng cường nắm tình hình địa bàn, tiếp nhận, kiểm tra và xác minh các vụ việc có dấu hiệu xâm phạm lợi ích công.

Qua xác minh, đơn vị phát hiện ông Nguyễn Hiền Tr., sinh năm 1952, cư trú tại ấp 4, xã Vĩnh Viễn, TP Cần Thơ, có hành vi chiếm dụng, sử dụng phần đất do Nhà nước quản lý.

Diện tích đất được xác định là 1.877,5 m², thuộc thửa số 174, tờ bản đồ số 25, loại đất TCQ, tọa lạc tại ấp 4, xã Vĩnh Viễn.

Theo Công văn số 821/UBND-KT ngày 17/8/2026 của UBND xã Vĩnh Viễn, phúc đáp Công văn số 157/VKS-VP ngày 16/6/2026 của VKSND khu vực 12, đây là phần đất công thuộc trách nhiệm quản lý của UBND xã Vĩnh Viễn.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Viện kiểm sát làm rõ nguồn gốc, vị trí, diện tích đất và trách nhiệm quản lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đồng thời xác định căn cứ khởi kiện, yêu cầu chấm dứt hành vi xâm phạm, tháo dỡ, di dời công trình trên đất và trả lại diện tích đất cho địa phương quản lý.

Việc khởi kiện được thực hiện theo cơ chế pháp lý tại Nghị quyết số 205/2025/QH15, nhằm bảo vệ lợi ích công bằng biện pháp tố tụng dân sự.

Trong quá trình giải quyết vụ án, đại diện theo ủy quyền của ông Nguyễn Hiền Tr. thống nhất với yêu cầu khởi kiện của Viện kiểm sát, đồng thời trình bày nguyện vọng được tham gia đấu giá để mua lại phần đất đã chiếm dụng.

Tuy nhiên, UBND xã Vĩnh Viễn giữ nguyên yêu cầu trả lại toàn bộ diện tích 1.877,5 m² để địa phương tiếp tục quản lý theo quy định pháp luật.

Sau đó, TAND khu vực 12, TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử vụ án. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát trình bày và bảo vệ yêu cầu khởi kiện, phân tích các tài liệu, chứng cứ, căn cứ pháp lý, đồng thời làm rõ ảnh hưởng của hành vi chiếm dụng đất đối với lợi ích công.

Trên cơ sở xem xét chứng cứ và kết quả tranh tụng, Hội đồng xét xử chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của VKSND khu vực 12, buộc ông Nguyễn Hiền Tr. tháo dỡ, di dời các công trình trên đất và trả lại diện tích 1.877,5 m² thuộc thửa số 174, tờ bản đồ số 25 cho UBND xã Vĩnh Viễn quản lý theo quy định.

Kết quả xét xử góp phần bảo vệ diện tích đất công trước hành vi chiếm dụng, đồng thời xác định rõ nghĩa vụ trả lại đất theo phán quyết của Tòa án. Đối với nguyện vọng được tham gia đấu giá để nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nếu có thì phải thực hiện theo đúng trình tự, điều kiện và thẩm quyền do pháp luật quy định, không thay thế nghĩa vụ mà bản án đã tuyên.

Vụ án là một trường hợp cụ thể trong quá trình triển khai Nghị quyết số 205/2025/QH15 tại địa phương, thể hiện vai trò chủ động của Viện kiểm sát từ khâu phát hiện, xác minh đến thực hiện quyền khởi kiện nhằm bảo vệ lợi ích công.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk. Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the