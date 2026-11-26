Đối tượng Hồ Đắc Thắng bị bắt giữ. Ảnh: CA

Theo kết quả điều tra, lợi dụng mối quan hệ làm ăn từ trước, Thắng đưa thông tin gian dối để rủ bà N.T.T (1994, trú tại xã Nghĩa Giang, Quảng Ngãi) góp tổng cộng 3,85 tỷ đồng để đầu tư 2 thửa đất tại phường Hội An Tây (Đà Nẵng). Số tiền này Thắng dùng trả nợ, chi tiêu cá nhân và chi trả lợi nhuận từ hoạt động đầu tư đất cho một số người khác. Phát hiện sự việc, bà T. yêu cầu Thắng trả tiền nhưng đối tượng không thực hiện và bỏ trốn. Ngày 26-10-2026, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Hồ Đắc Thắng. Đến ngày 11-11, lực lượng Công an đã bắt được Hồ Đắc Thắng lẩn trốn tại phường Long Biên (TP Hà Nội).