Việc tử tế!

Công an xã Thăng Điền tiếp nhận tài sản do ông Cứ giao nộp.

Ngay sau đó, ông Cứ đã mang toàn bộ tài sản nhặt được đến giao nộp Công an xã Thăng Điền để xác minh, trao trả cho chủ sở hữu. Công an xã Thăng Điền đã xác minh, làm rõ người đánh rơi tài sản là anh Nguyễn Minh Ánh nên mời đến nhận lại. Công an xã Thăng Điền ghi nhận, biểu dương hành động đẹp của ông Nguyễn Tấn Cứ, góp phần lan tỏa lối sống văn minh, nghĩa tình, trách nhiệm trong Nhân dân.

TẤN VIỆT

Ông Tiêm (trái) trao trả ví cho ông Mô.

* Trên đường đi làm về, chiều 3-11, ông Nguyễn Văn Tiêm (trú xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng) nhặt được chiếc ví có hơn 11 triệu đồng cùng một số giấy tờ tùy thân, liền đem đến Công an xã Tam Xuân giao nộp. Ngay sau khi tiếp nhận, Công an xã Tam Xuân đã xác minh, xác định người đánh rơi chiếc ví là ông Võ Đăng Mưu Mô (trú xã Tam Xuân) nên mời đến nhận lại tài sản. Hành động trung thực, trách nhiệm và đầy ý nghĩa của ông Nguyễn Văn Tiêm là một nghĩa cử đẹp, rất đáng biểu dương.