Nghiêm cấm yêu cầu người nộp thuế từ chối thuế nộp thừa

Nghiêm cấm yêu cầu từ chối nhận tiền thừa

Cục Thuế vừa có công văn (8283/CT-NVT) gửi Thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế... về việc hướng dẫn thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

Cục Thuế yêu cầu hướng dẫn người nộp thuế thực hiện thủ tục hoàn trả hoặc bù trừ tiền thuế nộp thừa theo quy định.

Văn bản được ban hành sau khi Cục Thuế nhận được phản ánh về những vướng mắc của một số địa phương trong quá trình xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế và giải quyết nghĩa vụ thuế của người nộp thuế khi triển khai Chiến dịch Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh (theo Quyết định số 595/QĐ-CT ngày 8/5/2026).

Cục Thuế cho biết có tình trạng công chức thuế yêu cầu người nộp thuế làm văn bản từ chối nhận số tiền thuế nộp thừa để đóng hồ sơ, gây bức xúc trong dư luận.

Trước tình trạng này, Cục Thuế yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố chỉ đạo các phòng, Thuế cơ sở trên địa bàn và công chức thuế phụ trách hướng dẫn người nộp thuế lập hồ sơ nhận lại tiền hoàn thuế hoặc bù trừ nghĩa vụ thuế theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật.

Đồng thời, nghiêm cấm việc gợi ý, gây sức ép, yêu cầu người nộp thuế từ chối nhận số tiền thuế được hoàn hoặc bù trừ nghĩa vụ.

Hướng dẫn xử lý hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế

Cùng với việc chấn chỉnh công tác xử lý tiền thuế nộp thừa, Cục Thuế hướng dẫn thống nhất thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với người nộp thuế đang ở trạng thái 06 - không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký.

Căn cứ điểm c khoản 5 Điều 16 đối với người nộp thuế là tổ chức và điểm c khoản 3 Điều 30 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại Thông tư số 90/2026/TT-BTC ngày 30/6/2026 của Bộ Tài chính quy định về đăng ký thuế, Cục Thuế hướng dẫn việc chuyển trạng thái mã số thuế khi tiếp nhận hồ sơ.

Theo đó, trường hợp người nộp thuế đang ở trạng thái 06 nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế, trong thời hạn một ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế quản lý trực tiếp tiếp nhận đầy đủ hồ sơ, cơ quan thuế thực hiện chuyển trạng thái mã số thuế của người nộp thuế và các đơn vị phụ thuộc về trạng thái 06 lý do 03.

Đây là trạng thái "Người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký và có hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế" trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế.

Theo đó, cơ quan thuế không ban hành Thông báo mẫu số 17/TB-ĐKT (Thông báo về việc người nộp thuế ngừng hoạt động và đang làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế) đối với người nộp thuế ở trạng thái 06 có hồ sơ đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24-ĐKT.

Để tổ chức thực hiện, Cục Thuế yêu cầu Thuế các tỉnh, thành phố và Ban Kiểm tra (Cục Thuế) tăng cường công tác kiểm tra nội bộ, chủ động nắm bắt tình hình, thông tin phản ánh trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời xác minh, xử lý nghiêm nếu có vi phạm.