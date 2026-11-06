Viện kiểm sát kiến nghị ngành ngân hàng siết chặt, phòng chống rửa tiền

Các bị cáo trong vụ án tại phiên tòa.

Trước đó, trong luận tội và đề nghị mức án đối với 188 bị cáo, đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đưa ra nhiều kiến nghị để nâng cao nhận thức của người dân về việc tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh chứng khoán quốc tế, hạn chế phát sinh loại hình tội phạm này trong thời gian tới.

Theo đại diện Viện Kiểm sát, do thời hạn về tố tụng nên còn nhiều nội dung Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ và giải quyết trong giai đoạn 2 của vụ án; trong đó có hành vi của hơn 1.400 đối tượng khác trong bộ máy lừa đảo của Mr.Pips, hành vi của các cổng thanh toán trung gian (BigPay, ApotaPay, Cpay, HTP…) và dấu hiệu rửa tiền của các đối tượng là người thân của Mr.Pips, Mr.Hunter nhưng chưa làm rõ được nguồn tiền hình thành. Những nội dung này sẽ được Cơ quan công an tiếp tục điều tra nhằm giải quyết triệt để vụ án.

Bên cạnh đó, quá trình giải quyết vụ án trên, Viện Kiểm sát đưa ra các kiến nghị đối với một số Bộ, ngành, chính quyền địa phương. Viện Kiểm sát kiến nghị Bộ Tài chính phối hợp với các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng để nâng cao nhận thức của người dân về việc tham gia mua bán, giao dịch, đầu tư, kinh doanh chứng khoán quốc tế, Forex trên các sàn giao dịch chưa được cấp phép.

Viện Kiểm sát cũng kiến nghị Ngân hàng nhà nước yêu cầu các Ngân hàng thương mại cổ phần trong việc rà soát quá trình mở, sử dụng tài khoản ngân hàng của các công ty trách nhiệm hữu hạn. Đặc biệt, thường xuyên rà soát, kiểm tra, việc chấp hành pháp luật trong hoạt động phòng chống rửa tiền của các tổ chức được Ngân hàng Nhà nước cấp Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán.

Đối với lĩnh vực quản lý tài khoản ngân hàng và trung gian thanh toán, theo đại diện Viện Kiểm sát, cần nâng cao quy trình xác thực khách hàng (eKYC) khi mở tài khoản ngân hàng trực tuyến; kịp thời phát hiện và ngăn chặn các tài khoản có dấu hiệu bất thường như nhận tiền từ nhiều nguồn, giao dịch tần suất lớn hoặc chuyển tiếp tiền nhanh qua nhiều tài khoản, có dấu hiệu phục vụ cho mục đích rửa tiền hoặc đánh bạc.

Cùng với đó, Viện Kiểm sát kiến nghị các Bộ, ngành, địa phương nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động trên không gian mạng; thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật Giao dịch điện tử, các nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân; về định danh và xác thực điện tử; xác thực tài khoản ngân hàng, xác thực sinh trắc học khi thực hiện các giao dịch trong thanh toán trực tuyến trên Internet, hạn chế các trường hợp sử dụng vào mục đích hoạt động lừa đảo; sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) trong các giao dịch điện tử, góp phần phòng ngừa tội phạm.

Viện Kiểm sát lưu ý, tại các cơ quan chức năng, cần thực hiện tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố của người dân về các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời, các bộ, ngành liên quan nghiên cứu xây dựng cơ chế phối hợp nhanh, “khẩn cấp” truy vết dòng tiền, tạm khóa, phong tỏa tài khoản liên quan đến hoạt động phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.