Rà phá bom mìn, gieo bình yên

Mỗi tín hiệu từ máy dò đều được kiểm tra, đối chiếu cẩn trọng nhằm xác định chính xác vị trí nghi có bom mìn, vật nổ.

Thận trọng từng tấc đất

Đều đặn 6 giờ sáng mỗi ngày, cán bộ Công ty Xử lý bom mìn vật nổ 319, Tổng công ty 319 (Bộ Quốc phòng) mang theo thiết bị, dụng cụ, men theo những sườn núi dốc ở các xã Thanh Thủy và Lao Chải để đến vị trí thi công. Giữa đất đá xen lẫn những mảnh kim loại còn sót lại sau chiến tranh, các anh tỉ mỉ đưa máy dò qua từng khoảnh đất. Mỗi khi thiết bị báo tín hiệu, vị trí nghi vấn lại được kiểm tra kỹ lưỡng, từng thao tác đều tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn.

Chiến trường Vị Xuyên đã xanh trở lại, nhưng dưới lớp cỏ, trong những khe đá vẫn còn hiểm nguy. Những địa danh 772, 685, bình độ 400, 1509… gợi nhắc những năm tháng giao tranh ác liệt, cũng là nơi bom mìn, vật nổ còn sót lại nhiều. Để đưa sự an toàn trở lại những vùng đất ấy, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ của Công ty Xử lý bom mìn vật nổ 319 đã bền bỉ thực hiện nhiệm vụ suốt thời gian qua.

Trung tá Nguyễn Văn Triệu, người trực tiếp chỉ huy các đội thực hiện nhiệm vụ tại Thanh Thủy và Lao Chải chia sẻ: “Đây là công việc rất hiểm nguy, nhưng chúng tôi ý thức được rằng mình rà phá được bom mìn càng nhiều, đồng đội thuộc lực lượng tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và người dân sẽ an toàn hơn”. Điều anh Triệu nói cũng là động lực để những người làm nhiệm vụ kiên trì trên núi. Ở chiến trường xưa, lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn lần theo thông tin, dấu tích để tìm đồng đội. Những phần đất được rà sạch góp phần giảm hiểm nguy khi các tổ tìm kiếm tiếp cận trận địa cũ, mở rộng phạm vi tìm kiếm.

Trong Dự án giai đoạn 2025 - 2027 trên địa bàn xã Thanh Thủy và Lao Chải, Tổng công ty 319 được giao thực hiện rà phá bom mìn trên diện tích gần 800 ha. Quá trình thi công đã phát hiện, thu gom, xử lý an toàn hơn 2.200 quả bom mìn, vật nổ; 2.400 viên đạn nhọn và 166.330 mảnh bom, sắt vụn.

Nối rộng những vùng an toàn

Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, rà phá bom mìn được xác định là một trong 5 mục tiêu trọng tâm. Thực hiện dự án thành phần số 2 về rà phá bom mìn, vật nổ và khắc phục hậu quả sau chiến tranh, tỉnh Tuyên Quang được giao làm sạch 4.460 ha đất ô nhiễm bom mìn, tập trung vào các địa bàn trọng điểm phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập liệt sĩ tại 12 xã: Thanh Thủy, Lao Chải, Tùng Vài, Cán Tỷ, Bạch Đích, Thắng Mố, Lũng Cú, Sơn Vĩ, Thàng Tín, Bản Máy, Xín Mần và Pà Vầy Sủ. Tham gia thực hiện nhiệm vụ có 26 đơn vị, với 170 đội thi công và 1 đơn vị giám sát.

Địa bàn rộng, địa hình phức tạp, đường vào nhiều khu vực còn khó khăn, các đơn vị luôn nhận được sự phối hợp, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang địa phương. Ngay từ những đợt tiền trạm, bà con đã trực tiếp dẫn đường, cung cấp thông tin về những nơi còn bom mìn sót lại sau chiến tranh. Những thông tin và sự giúp đỡ ấy góp phần giúp lực lượng làm nhiệm vụ khảo sát, đánh giá sát tình hình thực tế, xây dựng phương án thi công phù hợp với từng khu vực. Cùng với đó, các địa phương hỗ trợ nơi đóng quân, bảo đảm hậu cần, giúp cán bộ, chiến sĩ ổn định sinh hoạt, yên tâm làm nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền, vận động được thực hiện phù hợp với đặc điểm từng thôn, bản, giúp người dân hiểu rõ ý nghĩa của việc rà phá bom mìn và chủ động phối hợp.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Tú, Đội trưởng Đội rà phá bom mìn thuộc Sư đoàn 316 cho biết: “Đơn vị huy động 8 đội thi công với hơn 144 cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ rà phá bom mìn trên diện tích 250 ha tại xã Bạch Đích. Trong quá trình thực hiện, sự phối hợp, hỗ trợ của cấp ủy, chính quyền và bà con địa phương đã giúp cán bộ, chiến sĩ thuận lợi hơn trong tiếp cận địa bàn, khảo sát và triển khai thi công”.

Với nỗ lực của các lực lượng và sự đồng hành của địa phương, đến nay, toàn bộ 4.460 ha đã hoàn thành thi công, đạt 100% khối lượng, sớm hơn 2 tháng so với kế hoạch. Kết quả này góp phần giảm nguy cơ tai nạn bom mìn, tạo điều kiện phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân và đặc biệt là bảo đảm an toàn cho lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Trên những triền núi biên cương, cây cỏ vẫn xanh qua từng mùa. Để bà con thêm yên tâm khi lên nương, để những người tìm kiếm đồng đội bớt hiểm nguy, các lực lượng làm nhiệm vụ đã trải qua nhiều ngày lao động thận trọng, lặng lẽ. Mỗi phần đất được rà sạch là thêm một phần bình yên trở lại với vùng biên còn nhiều dấu tích chiến tranh.