Đến tận giường bệnh làm Căn cước cho nhân dân

Cán bộ chiến sĩ Công an phường Quảng Phú thực hiện các thủ tục làm Căn cước cho bà Nguyễn Thị Cần tại giường bệnh.

Bà Nguyễn Thị Cần là trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có giấy tờ tùy thân, không có bảo hiểm y tế và hiện đang phải điều trị khẩn cấp do bị nhồi máu não. Do tình trạng sức khỏe không cho phép di chuyển, việc đến trụ sở Công an để thực hiện thủ tục cấp Căn cước đối với bà gần như không thể.

Nắm bắt hoàn cảnh của người dân, với phương châm "Vì nhân dân phục vụ", cán bộ, chiến sĩ Công an phường Quảng Phú đã chủ động phối hợp, trực tiếp đến bệnh viện, hỗ trợ bà thực hiện các thủ tục thu nhận hồ sơ cấp Căn cước ngay tại giường bệnh. Việc làm tuy giản dị nhưng mang ý nghĩa thiết thực, thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm, sẻ chia của lực lượng Công an đối với những người dân có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trong xã hội.

Đối với những trường hợp như bà Nguyễn Thị Cần, một tấm Căn cước không đơn thuần là giấy tờ tùy thân mà còn là điều kiện quan trọng để tiếp cận, thực hiện các thủ tục hành chính và các quyền lợi chính đáng theo quy định. Việc chủ động đưa dịch vụ hành chính đến tận nơi không chỉ giúp người dân vượt qua những trở ngại do bệnh tật, hoàn cảnh mà còn góp phần đưa công tác cải cách hành chính thực sự đến gần hơn với nhân dân.

Đây cũng là hành động cụ thể, thiết thực của Công an phường Quảng Phú trong thực hiện phong trào thi đua "Ba Nhất", thể hiện hình ảnh người chiến sĩ Công an tận tụy, trách nhiệm, gần dân, hiểu dân và hết lòng phục vụ nhân dân.