Hai vợ chồng bị Công an Trung Quốc truy nã đến đầu thú tại Hải Phòng

Lực lượng chức năng bàn giao hai đối tượng bị Công an Trung Quốc truy nã.

Ngày 5/11, Công an TP Hải Phòng thông tin về việc Công an xã Vĩnh Bảo tiếp nhận đầu thú, xác minh và bàn giao hai đối tượng bị Công an Trung Quốc truy nã.

Theo thông tin từ cơ quan Công an, do vi phạm pháp luật tại Trung Quốc, Zhang Shi Jie cùng vợ là Wang Jing bỏ trốn sang Việt Nam. Ngày 12/9/2026, hai người nhập cảnh trái phép qua đường tiểu ngạch vào địa phận tỉnh Lạng Sơn, sau đó đi taxi về TP Hà Nội.

Do không biết tiếng Việt và không có thị thực hợp lệ, hai người không thuê được nhà nghỉ, khách sạn, phải sống lang thang trên địa bàn Hà Nội.

Ngày 15/9/2026, Zhang Shi Jie và Wang Jing đến trụ sở Công an xã Vĩnh Bảo đầu thú về hành vi nhập cảnh trái phép, đồng thời khai báo đang bị Công an Trung Quốc triệu tập.

Công an xã Vĩnh Bảo đã tiếp nhận, làm việc với hai người, lập hồ sơ và tiến hành các biện pháp xác minh theo quy định.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan, Công an xã Vĩnh Bảo dẫn giải, bàn giao hai đối tượng cho cơ quan chức năng phía Trung Quốc. Quá trình bàn giao bảo đảm an toàn, đúng quy định pháp luật và thông lệ quốc tế.