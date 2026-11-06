Đà Nẵng: Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

Trước đó, từ tin báo của Công an phường Điện Bàn Đông về những dấu hiệu bất thường tại căn biệt thự, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra lúc 9h30 ngày 28/10, phát hiện 13 người nước ngoài đang sử dụng nhiều máy tính, điện thoại để thực hiện hành vi có dấu hiệu lừa đảo người dân Indonesia.

Qua xác minh, Xiong Zhouhua (33 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) được xác định là đối tượng cầm đầu, trực tiếp điều hành đường dây. Aditya Aldi Pratama (25 tuổi, quốc tịch Indonesia) giữ vai trò trưởng nhóm, quản lý 10 người Indonesia còn lại. Trong khi đó, Huang Shuo (35 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) phụ trách việc ăn uống, sinh hoạt cho cả nhóm.

Đường dây hoạt động theo mô hình khép kín, phân công cụ thể từng khâu từ quản lý, cung cấp dữ liệu khách hàng, tiếp cận nạn nhân đến hướng dẫn chuyển và luân chuyển tiền chiếm đoạt.

Theo điều tra, ngày 27/8, Xiong Zhouhua nhập cảnh vào Việt Nam, đến Đà Nẵng tìm địa điểm tổ chức lừa đảo. Ngày 9/9, đối tượng thuê căn biệt thự tại khu đô thị Regal Victoria, lắp đặt Internet, trang bị 12 máy tính để bàn và 87 điện thoại di động phục vụ hoạt động phạm tội.

Đối tượng này tuyển 11 người Indonesia sang Việt Nam làm việc, bố trí ăn ở và thu giữ hộ chiếu. Tổng kinh phí thuê nhân sự, mua sắm thiết bị, dữ liệu khách hàng, tài khoản và duy trì hoạt động khoảng 60.000 USD (hơn 1,5 tỷ đồng).

Để quản lý và khuyến khích nhân viên, Xiong Zhouhua đưa ra mức lương 700 USD/tháng, thưởng chuyên cần 200 USD. Các thành viên không đạt doanh thu bị phạt 400 đến 1.000 USD; nhóm đạt doanh thu từ 10.000 USD trở lên được thưởng 5 đến 13% doanh thu.

Theo Công an TP Đà Nẵng, từ ngày 1/10, nhóm đối tượng chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm 2 người, sử dụng WhatsApp, Telegram để làm quen, tạo dựng quan hệ tình cảm với người dân Indonesia.

Một số đối tượng còn giả danh nữ giới nhằm tạo lòng tin, sau đó dụ nạn nhân truy cập website, nạp tiền làm nhiệm vụ thanh toán đơn hàng để hưởng hoa hồng. Mỗi thành viên tiếp cận khoảng 50 khách hàng mỗi ngày.

Ban đầu, các đối tượng cho nạn nhân nhận lại tiền gốc và hoa hồng để tạo lòng tin. Khi bị hại nạp số tiền lớn, các đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển thêm tiền, đồng thời can thiệp hệ thống, ngăn chặn việc rút tiền để chiếm đoạt tài sản.

Số tiền nhận được được luân chuyển qua các tài khoản ngân hàng tại Indonesia, sau đó quy đổi từ đồng Rupiah sang tiền điện tử USDT và chuyển về ví điện tử do Xiong Zhouhua cung cấp. Phí giao dịch chiếm 3% tổng số tiền chiếm đoạt mỗi ngày.

Hiện Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc và xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.