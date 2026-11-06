Ðảm bảo quyền lợi bảo hiểm cho người lao động

Người lao động giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến chế độ bảo hiểm xã hội tại Bảo hiểm xã hội thành phố.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách bảo hiểm; đồng thời tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm sẽ góp phần bảo vệ quyền lợi chính đáng, giúp NLĐ yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với DN.

Thực hiện đầy đủ trách nhiệm với người lao động

Bà Nguyễn Thị Cẩm Hường, Trưởng phòng Nhân sự Công ty TNHH Chang Shin Việt Nam (phường Tân Triều) cho biết: Công ty có hơn 40 ngàn lao động, trong đó hơn 31 ngàn người có hợp đồng không xác định thời hạn, còn lại là có hợp đồng lao động từ 1-36 tháng.

Ngoài thực hiện trả lương, phụ cấp đúng quy định, DN còn trích nộp BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ đầy đủ, đúng hạn; cập nhật chính sách, hướng dẫn NLĐ về chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất. Hồ sơ giải quyết chế độ, chứng từ chi trả và việc chốt, trả sổ bảo hiểm được thực hiện kịp thời. Đặc biệt, công ty vận động NLĐ cài đặt ứng dụng VssID (BHXH số) để theo dõi quá trình tham gia, thụ hưởng và kiểm tra quyền lợi về BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hiểm giúp NLĐ yên tâm làm việc.

Bên cạnh những DN chấp hành nghiêm những quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN, vẫn còn những DN chưa thực hiện nghiêm vấn đề này. Do đó, việc tăng cường kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh vi phạm và đôn đốc khắc phục vi phạm được cơ quan chức năng đặc biệt quan tâm.

Trưởng phòng Kiểm tra, BHXH Đồng Nai Nguyễn Hoàng Trúc cho hay: Trong 9 tháng của năm 2026, BHXH thành phố kiểm tra theo kế hoạch tại 260 đơn vị, kiểm tra đột xuất tại 54 đơn vị. Qua kiểm tra, phát hiện 71 trường hợp chưa đăng ký tham gia với số tiền hơn 457,9 triệu đồng; 9 trường hợp đóng thiếu thời gian với hơn 58,4 triệu đồng; 69 trường hợp đóng thiếu mức với số tiền hơn 324,3 triệu đồng; hơn 1,2 ngàn trường hợp hưởng chế độ BHXH chưa đúng với số tiền hơn 639,3 triệu đồng.

Vi phạm phát sinh từ quản lý lao động, kê khai tham gia, xác định mức đóng đến lập hồ sơ hưởng chế độ. Sau kiểm tra, các đơn vị truy đóng hơn 839,1 triệu đồng đối với trường hợp chưa đăng ký, đóng thiếu thời gian, thiếu mức; thu hồi quỹ BHXH hơn 638,6 triệu đồng do đề nghị giải quyết chế độ chưa đúng và hơn 12,2 triệu đồng đối với trường hợp hưởng BHXH một lần chưa đúng.

Theo ông Nguyễn Hoàng Trúc, bên cạnh những thuận lợi, công tác thu hồi nợ bảo hiểm cũng gặp khó khăn tại những DN ngừng hoạt động, không còn ở địa chỉ đăng ký, mất khả năng thanh toán hoặc đang giải thể, phá sản. Một số vụ việc cần xác minh và phối hợp với các cơ quan liên quan.

Trách nhiệm từ nhiều phía

Giám đốc BHXH Đồng Nai Phạm Minh Thành nhấn mạnh: Với NLĐ, mỗi tháng đóng bảo hiểm gắn với quyền được chăm sóc sức khỏe, được hưởng chế độ khi ốm đau, thai sản, mất việc làm và có nguồn thu nhập khi về già. Đằng sau một trường hợp chưa được đăng ký tham gia hoặc một khoản đóng kéo dài là quyền lợi của một con người, có thể là sự ổn định của cả một gia đình. Vì vậy, thực hiện chính sách bảo hiểm cần được người đứng đầu DN quan tâm thường xuyên, từ khi giao kết hợp đồng lao động đến quá trình trả lương, đóng bảo hiểm và xác nhận hồ sơ hưởng chế độ.

Ông Phạm Minh Thành đề nghị: Các DN rà soát danh sách lao động, đối chiếu hợp đồng, bảng lương, thời gian làm việc với dữ liệu đăng ký; xác định đúng đối tượng, mức và thời hạn đóng. Khoản còn thiếu, chậm đóng phải khắc phục kịp thời. Hồ sơ hưởng chế độ cần đối chiếu bảng chấm công, thời gian nghỉ thực tế, không xác nhận hồ sơ sai sự thật. Khi phát hiện sai sót, đơn vị phải phối hợp với cơ quan BHXH để điều chỉnh kịp thời, đảm bảo đúng quy định.

Giám đốc BHXH thành phố Phạm Minh Thành yêu cầu: Các phòng nghiệp vụ của cơ quan BHXH phải nâng cao chất lượng kiểm tra, giải quyết hồ sơ, kịp thời hướng dẫn những điểm đơn vị thường nhầm lẫn. Hồ sơ đủ điều kiện phải được giải quyết đúng hạn; trường hợp cần bổ sung, làm rõ phải hướng dẫn cụ thể, có căn cứ. Việc phòng ngừa sai phạm phải gắn với giải quyết đầy đủ, kịp thời quyền lợi hợp pháp của NLĐ.

“Thời gian tới, BHXH thành phố sẽ tiếp tục kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất, tập trung vào đơn vị chậm đóng kéo dài, đăng ký chưa đầy đủ hoặc có dấu hiệu sai phạm; đôn đốc thực hiện kiến nghị sau kiểm tra. Những vụ việc nghiêm trọng sẽ được xác minh, phối hợp xử lý. Hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm có thể bị xem xét trách nhiệm hình sự theo Điều 214 và Điều 216 Bộ luật Hình sự” - ông Phạm Minh Thành lưu ý.

Trong 9 tháng của năm 2026, Giám đốc BHXH thành phố Phạm Minh Thành ký ban hành 18 quyết định xử phạt vi phạm hành chính, đều đã được thi hành với tổng số tiền thu phạt 101 triệu đồng. Tại thời điểm ban hành quyết định kiểm tra, số tiền chậm đóng, trốn đóng của các đơn vị được kiểm tra hơn 3,7 tỷ đồng. Thời gian kiểm tra, các đơn vị khắc phục hơn 2,1 tỷ đồng.