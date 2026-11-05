Bộ đội Biên phòng kịp thời đưa ngư dân vào bờ cấp cứu

Tổ công tác của Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) tiếp cận tàu cá, đưa ngư dân vào bờ cấp cứu.

Lúc 21 giờ cùng ngày, tổ công tác của Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã tiếp cận tàu cá, đưa thuyền viên bị đau bụng vào bờ, chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) cấp cứu. Qua chẩn đoán, ngư dân bị thủng dạ dày; sau khi được phẫu thuật kịp thời đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tích cực.