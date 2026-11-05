Bộ đội Biên phòng kịp thời đưa ngư dân vào bờ cấp cứu
Ngày 5-11, Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết: Lúc 14 giờ 30 phút ngày 4-11, nhận tin báo tàu cá ĐNa 90778 TS khi đang trong hành trình khai thác hải sản thì có 1 thuyền viên bị đau bụng dữ dội, đơn vị đã huy động lực lượng, phương tiện cơ động đến vị trí tàu cá.
Lúc 21 giờ cùng ngày, tổ công tác của Đồn Biên phòng Nhật Lệ đã tiếp cận tàu cá, đưa thuyền viên bị đau bụng vào bờ, chuyển đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cuba Đồng Hới (tỉnh Quảng Trị) cấp cứu. Qua chẩn đoán, ngư dân bị thủng dạ dày; sau khi được phẫu thuật kịp thời đã qua cơn nguy kịch và đang được điều trị tích cực.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/bo-doi-bien-phong-kip-thoi-dua-ngu-dan-vao-bo-cap-cuu-1063466