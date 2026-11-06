Phát hiện người phụ nữ bế con nhỏ có biểu hiện bất thường trên cầu, công an kịp thời hỗ trợ

Ngày 4/11/2026, Công an xã Ứng Hòa, TP Hà Nội đã phối hợp với người dân hỗ trợ một người phụ nữ cùng con nhỏ tại khu vực cầu Quảng Tái, thôn Đạo Tú, xã Ứng Hòa.

Theo thông tin ban đầu, tối cùng ngày, người dân phát hiện một phụ nữ bế con nhỏ đi trên cầu Quảng Tái với những biểu hiện bất thường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Nhận thấy tình huống có dấu hiệu đáng lo ngại, người dân đã nhanh chóng trình báo Công an xã Ứng Hòa để được hỗ trợ.

Cán bộ Công an xã bàn giao hai mẹ con cho người thân đưa về gia đình an toàn.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Ứng Hòa đã khẩn trương cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để xác minh, tiếp cận và hỗ trợ hai mẹ con.

Nhận định đây là tình huống nhạy cảm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, lực lượng công an đã phối hợp với người dân đưa người phụ nữ cùng con nhỏ rời khỏi khu vực cầu Quảng Tái.

Sau đó, hai mẹ con được đưa về trụ sở Công an xã để tiếp tục hỗ trợ, chăm sóc cháu bé và động viên, ổn định tinh thần người mẹ.

Nhờ sự phối hợp kịp thời giữa người dân và lực lượng chức năng, hai mẹ con đã được bảo đảm an toàn.

Qua xác minh ban đầu, Công an xã Ứng Hòa xác định người phụ nữ là chị N., có hộ khẩu thường trú tại thôn Trái Hút, xã Đông Cuông, tỉnh Lào Cai, hiện cư trú tại thôn Châu Mai, xã Liên Châu, TP Hà Nội.

Sau khi xác định được thông tin nhân thân, lực lượng công an nhanh chóng liên hệ với gia đình để thông báo tình hình và đề nghị người thân đến đón hai mẹ con.

Khi người thân có mặt, cán bộ Công an xã Ứng Hòa đã bàn giao hai mẹ con để gia đình đưa về nhà an toàn.

Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng chức năng, đại diện gia đình đã viết thư cảm ơn gửi tập thể cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ứng Hòa.

Trong thư, gia đình bày tỏ sự trân trọng đối với tinh thần trách nhiệm, sự tận tâm của lực lượng công an khi kịp thời phát hiện, hỗ trợ và bảo đảm an toàn cho người thân.

Vụ việc cho thấy vai trò quan trọng của người dân trong việc chủ động phát hiện, thông báo những tình huống bất thường, đồng thời thể hiện sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng công an cơ sở và cộng đồng trong công tác bảo đảm an ninh, an toàn tại địa phương.