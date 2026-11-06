Nghinh Tường xây dựng xã không ma túy

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Nghinh Tường thăm gặp, quản lý người nghiện sau cai. Ảnh: TL

Thiếu tá Lê Hoàng Trung, Phó Trưởng Công an xã Nghinh Tường, cho biết: Nghinh Tường là xã vùng cao, địa bàn rộng, dân cư phân tán, giao thông đi lại còn nhiều hạn chế. Đời sống kinh tế của người dân còn khó khăn, dân cư tại các thôn, bản phần lớn có quan hệ họ hàng, thân tộc. Những đặc thù này gây không ít trở ngại cho công tác đấu tranh, phòng, chống ma túy trên địa bàn.

Nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu xây dựng xã không ma túy giai đoạn 2025-2030, Đảng ủy, UBND xã Nghinh Tường và Công an xã đã ban hành các kế hoạch, quyết định cụ thể hóa nhiệm vụ phòng, chống ma túy.

Trong đó, địa phương tập trung kiện toàn Ban Chỉ đạo, thành lập các tổ an ninh cơ sở; triển khai kế hoạch xây dựng xã không ma túy, chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy đến năm 2030 và tổ chức các đợt cao điểm đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

Công tác tuyên truyền tại cơ sở giáo dục, nhất là đối với học sinh, được chú trọng; đồng thời vận động nhân dân không trồng cây chứa chất ma túy, tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý các đối tượng liên quan.

Ra quân tăng cường đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống ma túy.

Việc thường xuyên bám sát địa bàn giúp lực lượng Công an xã tạo dựng niềm tin trong nhân dân. Từ đó, người dân chủ động cung cấp thông tin, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật nói chung, tội phạm ma túy nói riêng, giúp lực lượng chức năng kịp thời nắm bắt tình hình, triển khai biện pháp đấu tranh, xử lý.

Chị Tằng Thị Hồng, thành viên Tổ an ninh cơ sở xóm Thượng Nương, cho biết: Tổ an ninh cơ sở thường xuyên bám địa bàn, theo dõi tình hình, nắm bắt thông tin trong nhân dân về những vấn đề ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, nhất là liên quan đến ma túy, để kịp thời thông báo cho Công an xã xử lý.

Các thành viên luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp với xóm và Công an xã tuyên truyền, nâng cao nhận thức pháp luật, giúp người dân hiểu rõ tác hại của ma túy. Đồng thời nhắc nhở các gia đình, người thân tuyệt đối không sử dụng, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến nay, xã Nghinh Tường không còn các điểm nóng liên quan đến ma túy. Nhận thức của người dân về tác hại của ma túy được nâng lên; tình trạng trồng, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy được kiểm soát, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ông Hoàng Văn Ngụy, Phó Chủ tịch UBND xã Nghinh Tường, cho biết: Hiện, trên địa bàn xã còn 4 người nghiện ma túy đang được quản lý. Ngoài ra, địa phương có 7 người đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện ma túy.

Với sự chủ động của chính quyền, lực lượng Công an và sự đồng lòng của nhân dân, những giải pháp được triển khai sẽ góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng địa bàn không ma túy, giữ gìn an ninh, trật tự, tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh.