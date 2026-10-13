Việc tử tế!

Công an phường Ngũ Hành Sơn trao lại chiếc ví cho anh Hasan Burser.

Trước đó, khoảng 0 giờ ngày 11-10, chị Anna (quốc tịch Ukraine) sinh sống trên địa bàn phường Ngũ Hành Sơn có nhặt được một chiếc ví có nhiều tiền và giấy tờ nên mang đến Công an phường giao nộp. Công an phường Ngũ Hành Sơn nhanh chóng xác minh và xác định người đánh rơi tài sản là anh Hasan Burser (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) nên nhanh chóng liên hệ, mời anh Hasan Burser đến nhận lại tài sản. Việc làm của chị Anna cùng tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an phường Ngũ Hành Sơn không chỉ giúp du khách tìm lại tài sản mà còn góp phần lan tỏa những hành động đẹp trong cộng đồng.

X.S

* Chiều 11-10, trong lúc chở con đi học về, anh Hồ Văn Tôm (1989, trú xã Phước Trà, TP Đà Nẵng) nhặt được số tiền hơn 3,8 triệu đồng đã chủ động đến Công an xã Phước Trà trình báo, nhờ lực lượng Công an xác minh, tìm kiếm và trao trả số tiền cho người đánh mất.

Anh Tôm (giữa) trao tài sản cho anh Dây.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Phước Trà đã xác minh, xác định anh Hồ Văn Dây (trú xã Phước Trà) là người đánh rơi nên mời đến nhận lại tài sản.