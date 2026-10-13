Nói xấu người khác trên mạng xã hội sẽ bị xử phạt ra sao, nói như thế nào thì bị phạt?

Ồn ào nhóm chat Hoa - Á hậu và vụ 3 cô gái ở Gia Lai bị phạt 37,5 triệu đồng

Những ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền ảnh chụp màn hình được cho là nội dung một nhóm trò chuyện riêng có liên quan đến các thí sinh Miss Universe Vietnam 2026. Một số đoạn tin nhắn bị "leak" có lời lẽ chê bai, bàn tán thiếu tinh tế về những người liên quan đến cuộc thi, khiến vụ việc trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi.

Thông tin liên quan đến vụ việc do BTC Miss Universe Vietnam 2026 công bố.

Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 sau đó cho biết đã tiếp nhận phản hồi, phối hợp với các bên liên quan để rà soát, xác minh thông tin, làm cơ sở xem xét và xử lý phù hợp. Hiện chưa có kết luận chính thức về toàn bộ sự việc. Á hậu 1 Trịnh Mỹ Anh đêm qua cũng đăng tâm thư xin lỗi, thừa nhận đã có những lời nói thiếu cân nhắc có thể gây tổn thương cho người khác.

Bài đăng xin lỗi trên Facebook Á hậu Trịnh Mỹ Anh.

Trước đó, ngày 10/10, Công an xã Kbang (tỉnh Gia Lai) đã xử phạt 3 người phụ nữ tổng cộng 37,5 triệu đồng sau khi xác minh việc đăng bài viết và bình luận có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm một phụ nữ trên Facebook. Theo đó, P.T.B.N. (sinh năm 1995) là người đăng bài; Đ.T.T. (sinh năm 2002) và T.T.P. (sinh năm 1996) tham gia bình luận với lời lẽ thô tục, miệt thị. Mỗi người bị phạt 12,5 triệu đồng. Cả 3 người này đã thừa nhận hành vi, gỡ bỏ nội dung, đăng bài đính chính và công khai xin lỗi.

3 cô gái làm việc tại cơ quan chức năng. (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)

Nói xấu người khác như thế nào trên mạng xã hội thì có thể bị phạt tiền?

Theo Điều 95 Nghị định 174/2026/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống hoặc xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân có thể bị xử phạt hành chính.

Mức phạt được quy định là 20-30 triệu đồng đối với tổ chức, 10-15 triệu đồng đối với cá nhân. Người vi phạm đồng thời bị buộc gỡ bỏ thông tin sai sự thật hoặc nội dung vi phạm theo quy định áp dụng.

Một số hành vi có thể bị xem xét xử lý gồm đăng thông tin sai sự thật nhằm hạ thấp người khác; sử dụng lời lẽ miệt thị, xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc chia sẻ, phát tán thông tin vu khống.

Mức phạt 12,5 triệu đồng đối với mỗi người trong vụ việc tại Gia Lai nằm trong khung phạt dành cho cá nhân theo quy định nêu trên, mức phạt này cũng không phải mức phạt mặc định cho mọi trường hợp nói xấu người khác trên mạng.

Khi nào nói xấu người khác có thể bị phạt tù?

Trong những trường hợp hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự thay vì chỉ bị xử phạt hành chính.

Theo Điều 155 Bộ luật Hình sự, người có hành vi xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác có thể bị xử lý về tội làm nhục người khác. Ở khung cơ bản, người phạm tội có thể bị cảnh cáo, phạt tiền từ 10-30 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Nếu phạm tội thuộc trường hợp sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử, người vi phạm có thể bị phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Với những tình tiết tăng nặng khác theo luật định, mức phạt tù có thể lên đến 5 năm.

Trong khi đó, Điều 156 Bộ luật Hình sự quy định về tội vu khống. Người bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác có thể bị phạt tiền từ 10-50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm ở khung cơ bản.

(Ảnh minh họa: ChatGPT)

Nếu sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử để phạm tội, mức phạt tù có thể từ 1-3 năm. Các trường hợp có tình tiết định khung nghiêm trọng hơn có thể chịu mức phạt cao hơn theo quy định.

Cần phân biệt hai hành vi này: Tội làm nhục người khác được xem xét khi hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của một người ở mức độ nghiêm trọng. Trong khi đó, tội vu khống liên quan đến việc bịa đặt hoặc loan truyền thông tin mà người thực hiện biết rõ là sai sự thật, nhằm xúc phạm hoặc gây thiệt hại đến người khác. Tuy nhiên, không phải cứ có lời nói khó nghe, chê bai hay tranh cãi trên mạng xã hội là sẽ bị xử lý hình sự. Việc có cấu thành tội phạm hay không còn phụ thuộc vào nội dung, tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi, các điều kiện theo quy định pháp luật.

Chê bai, góp ý hay nói xấu: Ranh giới ở đâu?

Việc bày tỏ quan điểm, đánh giá sản phẩm, phản ánh trải nghiệm hoặc góp ý về hành vi của người khác không mặc nhiên là vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, quyền bày tỏ ý kiến không đồng nghĩa với quyền bịa đặt thông tin, vu khống hoặc xúc phạm nghiêm trọng danh dự, nhân phẩm của người khác.

Việc một người tham gia nhóm chat riêng tư không đồng nghĩa mọi phát ngôn trong nhóm đều được miễn trách nhiệm. Tuy nhiên, cũng không thể chỉ dựa vào ảnh chụp màn hình đang lan truyền để kết luận một cá nhân đã vi phạm pháp luật. Cần xác minh tính xác thực, người thực hiện hành vi, nội dung đầy đủ và các tình tiết liên quan.

Bị nói xấu trên mạng, người bị ảnh hưởng cần làm gì? Khi phát hiện nội dung có dấu hiệu xúc phạm hoặc vu khống, người bị ảnh hưởng nên lưu giữ đường dẫn, ảnh chụp màn hình và tài liệu liên quan để phục vụ việc xác minh; đồng thời có thể báo cáo nội dung với nền tảng hoặc phản ánh tới cơ quan có thẩm quyền. Tùy vụ việc, người bị ảnh hưởng cũng có thể yêu cầu chấm dứt hành vi, gỡ bỏ nội dung, xin lỗi, cải chính công khai hoặc bồi thường thiệt hại nếu có căn cứ pháp luật. Việc người đăng tự gỡ bài hoặc xin lỗi không đồng nghĩa đương nhiên được miễn trách nhiệm. Cơ quan có thẩm quyền sẽ căn cứ vào hồ sơ, hành vi và quy định áp dụng để quyết định hình thức xử lý.