Tân Thạnh hỗ trợ gia đình bị cháy nhà

Căn nhà của bà Nguyễn Thị Phượng, ngụ ấp Xẻo Lá A bị cháy hoàn toàn.

Khoảng 3 giờ ngày 12/10, căn nhà của bà Phượng bất ngờ bốc cháy. Hỏa hoạn thiêu rụi toàn bộ căn nhà, đồng thời làm cháy xém một nhà lân cận. Nguyên nhân ban đầu được xác định do chập điện.

Để giúp gia đình khắc phục hậu quả, UBND xã Tân Thạnh hỗ trợ 10 triệu đồng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Thạnh trao nhu yếu phẩm cho bà Nguyễn Thị Phượng.

Sáng 13/10, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tân Thạnh đến thăm, động viên gia đình bà Phượng, đồng thời trao quà và nhu yếu phẩm, chia sẻ khó khăn, giúp gia đình từng bước ổn định cuộc sống.