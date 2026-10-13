Bắt tạm giam thanh niên ném dao làm người khác bị thương ở Tây Ninh

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tâm (SN 1995, ngụ ấp Hậu Thạnh Tây, xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh).

Theo cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Tâm bị khởi tố để điều tra về hai hành vi gồm "Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" theo khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự và "Cố ý gây thương tích".

Đối tượng Nguyễn Văn Tâm tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Tây Ninh.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ ngày 17/8/2026, tại ấp Giồng Dung, xã Hậu Thạnh, trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Tâm đã sử dụng dao ném trúng ông N.T.H. Kết quả giám định cho thấy nạn nhân bị tổn hại sức khỏe với tỷ lệ thương tích 2%.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, cơ quan công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng theo quy định của pháp luật đối với Nguyễn Văn Tâm để tiếp tục làm rõ vụ việc.

Qua vụ việc, Công an khuyến cáo người dân tuyệt đối không tàng trữ, mua bán hoặc sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; đồng thời không dùng hung khí, bạo lực để giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống.

Khi xảy ra tranh chấp hoặc xích mích, mỗi người cần giữ bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc và lựa chọn phương thức giải quyết phù hợp nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc cũng như các hệ lụy pháp lý nghiêm trọng.