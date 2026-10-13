Công an tỉnh An Giang triệt xóa nhóm lừa đảo qua không gian mạng

Quang cảnh buổi họp báo. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Tiền giao dịch luân chuyển hơn 6.000 tỷ đồng

Ngày 13/10, Công an tỉnh An Giang tổ chức buổi họp báo định kỳ lần 1 năm 2026 thông tin kết quả bước đầu chuyên án “Đấu tranh triệt xóa nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng-426L”.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, tháng 4/2026, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, các đơn nghiệp vụ trực thuộc đã phát hiện nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức với thủ đoạn tinh vi.

Đại tá Nguyễn Nhật Trường, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang thông tin kết quả bước đầu chuyên án. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Theo đó, các nhóm đối tượng đã lập hàng loạt fanpage, website giả mạo các resort, khách sạn 5 sao tại Phú Quốc; chạy quảng cáo, mua lượt tương tác ảo để tạo vỏ bọc uy tín, dụ dỗ khách hàng chuyển tiền đặt cọc rồi chặn liên lạc, chiếm đoạt tài sản.

Công an tỉnh An Giang nhận định đây là phương thức phạm tội mới, gây thiệt hại cho nhiều người dân, ảnh hưởng du lịch Phú Quốc nên đã xác lập chuyên án, tập trung đấu tranh, triệt phá.

“Ngày 10/7/2026, Ban chuyên án tổ chức phá án, bắt giữ 4 đối tượng. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, tạm giam 10 bị can; ra quyết định tạm giữ một đối tượng; đang tiếp tục xác minh, làm rõ vai trò của nhiều đối tượng khác liên quan”, Đại tá Nguyễn Nhật Trường thông tin.

Ngoài ra, theo Đại tá Nguyễn Nhật Trường, cơ quan chức năng đã ra quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với 12 đối tượng đã xác định rõ nhân thân, lai lịch; rà soát 229 tài khoản ngân hàng có liên quan với tổng số tiền giao dịch luân chuyển hơn 6.000 tỷ đồng.

Điều tra mở rộng, Ban chuyên án xác định được 17/60 bị hại đã chuyển tiền vào tài khoản đứng tên doanh nghiệp không có thật, với tổng số tiền hàng tỷ đồng.

Không chỉ giả mạo dịch vụ đặt phòng, các đối tượng còn sử dụng nhiều kịch bản lừa đảo khác như thu học phí, bán bảo hiểm, chương trình “phi công nhí”... Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố thêm 3 vụ án liên quan đến các bị hại này để tiếp tục điều tra, xử lý triệt để.

Đáng chú ý, để tạo lòng tin tuyệt đối cho bị hại, các đối tượng đã thành lập “doanh nghiệp ma”, mở tài khoản ngân hàng đứng tên pháp nhân công ty, khiến nạn nhân yên tâm chuyển tiền mà không hề nghi ngờ. Đây là dạng tội phạm “núp bóng” doanh nghiệp đang nổi lên hiện nay, có tính chất tinh vi, khó nhận diện.

Hiện chuyên án đang tiếp tục điều tra mở rộng làm rõ vụ việc.

Quyết tâm bảo vệ hình ảnh Phú Quốc

Tại buổi họp báo, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, kết quả chuyên án không chỉ triệt phá một đường dây lừa đảo có tổ chức, kịp thời ngăn chặn thiệt hại cho người dân, mà còn khẳng định quyết tâm của Công an tỉnh An Giang trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường đầu tư, kinh doanh và du lịch của Đặc khu Phú Quốc.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Theo Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, trong bối cảnh Phú Quốc đang được cả nước và bạn bè quốc tế hướng về với vai trò là nơi tổ chức Hội nghị APEC năm 2027, mỗi vụ lừa đảo nhắm vào du khách đều có thể làm tổn hại đến hình ảnh một điểm đến an toàn, mến khách.

“Việc triệt phá thành công chuyên án đã góp phần củng cố niềm tin của du khách trong nước, quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp, tạo môi trường an ninh, an toàn vững chắc trước thềm sự kiện đối ngoại đặc biệt quan trọng của đất nước”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận khẳng định.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận nhấn mạnh vai trò của các cơ quan báo chí trong tuyên truyền để các chủ cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà hàng, khách sạn, resort, người dân, du khách nắm được phương thức, thủ đoạn của các đối tượng, qua đó chủ động nâng cao cảnh giác.

Thông qua các tin, bài báo, các đối tượng phạm tội biết không thể trốn thoát đã đến cơ quan Công an đầu thú để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục xác lập các chuyên án, rà quét không gian mạng, triệt phá các sàn thương mại điện tử giả mạo, các văn phòng du lịch ảo; tăng cường quản lý cơ sở kinh doanh lưu trú; đẩy mạnh tuyên truyền để người dân, du khách nhận diện phương thức, thủ đoạn của tội phạm, quyết tâm xây dựng Phú Quốc thực sự là điểm đến an toàn, thân thiện, sẵn sàng phục vụ thành công Hội nghị APEC năm 2027.

Đại diện cơ sở kinh doanh Rosie Hillside Phu Quoc Apartment phát biểu. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Cũng tại cuộc họp báo, đại diện cơ sở kinh doanh Rosie Hillside Phu Quoc Apartment mà nhóm đối tượng đã lập fanpage facebook giả danh và sử dụng hình ảnh, thông tin dịch vụ của cơ sở để lừa đảo chiếm đoạt tiền của bị hại, đã bày tỏ sự cảm kích trước chiến công của Công an tỉnh An Giang.

“Cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh An Giang đã rất trách nhiệm, tinh thông nghiệp vụ, từ những thông tin chi tiết nhỏ nhất, lực lượng Công an đã truy vết và bắt giữ được các đối tượng lừa đảo, góp phần bảo đảm được quyền lợi của du khách trong nước và quốc tế, đồng thời giữ được uy tín cho các cơ sở kinh doanh, doanh nghiệp làm ăn chân chính”, đại diện cơ sở kinh doanh Rosie Hillside Phu Quoc Apartment bày tỏ.