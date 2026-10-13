Người phụ nữ giao nộp trăn gấm quý hiếm, thả về rừng

Ngày 13/10, Công an xã Tiên Đồng (Nghệ An) cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng thả một cá thể trăn gấm về môi trường tự nhiên sau khi tiếp nhận từ người dân.

Trước đó, chị Vi Thị Oanh, trú xã Tiên Đồng, phát hiện một cá thể trăn nặng 11,5kg trong quá trình sinh hoạt. Người này đã tự nguyện giao nộp trăn gấm cho công an xã.

Sau khi phát hiện trăn gấm, người dân đã giao nộp cơ quan chức năng. Ảnh: Tiên Đồng

Trăn gấm là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IIB theo danh mục hiện hành tại Việt Nam. Ảnh: Tiên Đồng

Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng kiểm tra sức khỏe, xác định cá thể trăn đủ điều kiện và tổ chức thả về môi trường tự nhiên.

Hành động tự nguyện giao nộp động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm của chị Oanh thể hiện ý thức trách nhiệm cao trong công tác bảo vệ động vật hoang dã, góp phần giữ gìn đa dạng sinh học và bảo vệ hệ sinh thái trên địa bàn.

Trăn gấm (Python reticulatus) là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc Nhóm IIB theo danh mục hiện hành tại Việt Nam.

Lực lượng chức năng tổ chức thả trăn gấm về môi trường tự nhiên. Ảnh: Tiên Đồng

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân không săn bắt, mua bán, vận chuyển, giết mổ hoặc nuôi nhốt trái phép động vật hoang dã. Khi phát hiện động vật hoang dã, người dân cần thông báo cho cơ quan chức năng để được hướng dẫn xử lý; đồng thời kịp thời tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã.