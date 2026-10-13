Bạn gái muốn chia tay, nam thanh niên ở Gia Lai ra tay sát hại

Ngày 13/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai điều tra vụ án mạng xảy ra trong ký túc xá Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp (Gia Lai), khiến một nữ sinh tử vong.

Theo kết quả điều tra ban đầu, nạn nhân là chị K.S. (SN 2006), sinh viên Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại Gia Lai. Chị S. có quan hệ tình cảm với Phạm Minh Phúc (SN 2000, trú xã Ia Ly, tỉnh Gia Lai) từ năm 2024.

Phạm Minh Phúc tại công an (Ảnh: Duy Hải)

Thời gian gần đây, cả hai phát sinh mâu thuẫn do chị S. nhiều lần đề nghị chia tay. Từ đó, Phúc nghi ngờ bạn gái có quan hệ tình cảm với người khác.

Tối 12/10, Phúc đi nhậu cùng bạn bè. Khoảng 21h30 cùng ngày, sau cuộc nhậu, Phúc đến phòng ký túc xá của chị S. tại phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Thấy cửa phòng đóng kín, Phúc dùng gạch đập vỡ cửa kính để mở cửa chính, xông vào bên trong rồi lấy dao mang theo đâm chị S.

Nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai cấp cứu nhưng đã tử vong ngoại viện. Theo thông tin ban đầu, chị S. có nhiều vết thương ở vùng cổ, ngực, lưng và tay.

Sau khi gây án, Phúc đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi của mình.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an phường Hội Phú, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cùng các đơn vị liên quan điều tra, làm rõ vụ án.