Phát hiện 3 trường hợp dùng kích điện đánh bắt cá trên sông

Cụ thể, hồi 5h20 cùng ngày, tại Km 193+500 bờ trái sông Hồng (địa phận xã Vĩnh Thanh), tổ công tác phát hiện một thuyền đánh cá thô sơ có dấu hiệu sử dụng kích điện để khai thác thủy sản.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định ông N.V.N (SN 1960, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội) đang sử dụng bộ kích điện gồm ắc quy, bộ kích dòng điện và vợt để đánh bắt thủy sản.

Lực lượng chức năng cập mạn, kiểm tra phương tiện.

Ông N không xuất trình được giấy tờ liên quan theo yêu cầu và khai nhận hành vi vi phạm. Tổ công tác đã bàn giao người vi phạm, tang vật và hồ sơ cho Công an xã Vĩnh Thanh tiếp tục xử lý theo quy định.

Tiếp đó, hồi 5h30, tại Km 61+000 bờ trái sông Đuống (địa phận xã Đông Anh), tổ công tác phát hiện bà N.T.D (SN 1968, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội) sử dụng bộ kích điện để khai thác thủy sản. Vụ việc được bàn giao cho Công an xã Đông Anh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định.

Lực lượng chức năng làm việc với người vi phạm.

Khoảng 7h30, tại Km 177+500 bờ phải sông Hồng (địa phận phường Lĩnh Nam), lực lượng chức năng phát hiện anh N.V.B (SN 1992, trú tại xã Bát Tràng, Hà Nội) đang sử dụng bộ kích điện để đánh bắt thủy sản.

Sau khi ghi nhận vụ việc, tổ công tác đã bàn giao người vi phạm, tang vật và hồ sơ cho Công an phường Lĩnh Nam tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc phát hiện 3 trường hợp vi phạm cho thấy hiệu quả phối hợp giữa các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an TP Hà Nội và Công an cấp xã trong công tác kiểm tra, xử lý các hành vi khai thác thủy sản trái quy định trên các tuyến đường thủy.

Các trường hợp vi phạm bị phát hiện.

Theo Điều 28 Nghị định số 38/2024/NĐ-CP, hành vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản mà không sử dụng tàu cá, nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, có thể bị phạt tiền từ 3 đến 5 triệu đồng; tang vật, công cụ vi phạm bị tịch thu theo quy định. Trường hợp đủ yếu tố cấu thành tội phạm, người vi phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Sử dụng kích điện để khai thác thủy sản không chỉ vi phạm pháp luật mà còn gây tổn hại đến nguồn lợi thủy sản, ảnh hưởng đến hệ sinh thái dưới nước và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho chính người sử dụng.

Phòng CSGT Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng xung điện, kích điện hoặc các phương thức khai thác thủy sản mang tính hủy diệt; kịp thời thông báo cho lực lượng chức năng khi phát hiện hành vi vi phạm, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản và giữ gìn môi trường sinh thái trên các tuyến đường thủy.