Truy tố đường dây mua bán hơn 4.000 tài khoản ngân hàng

Các đối tượng trong vụ án tại TAND TP.HCM.

Đường dây này bị xác định thu lợi bất chính hàng tỷ đồng, trong đó có ba bị cáo là mẹ con gồm Võ Thị Lệ cùng hai con gái Nguyễn Tuyết Vũ Oanh và Nguyễn Tuyết Vũ Anh.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 9/2020, Nguyễn Tuyết Vũ Oanh (45 tuổi) làm Trưởng phòng C&B tại Công ty Global Company ở Campuchia. Đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tổ chức đánh bạc trực tuyến.

Do phát sinh nhu cầu luân chuyển dòng tiền phục vụ hoạt động cờ bạc, tháng 4/2021, Vũ Oanh móc nối với các đối tượng liên quan, chỉ đạo em gái là Nguyễn Tuyết Vũ Anh (34 tuổi) phối hợp với Trần Ngọc Thảo (33 tuổi) tổ chức thu gom, thuê tài khoản ngân hàng tại Việt Nam rồi chuyển sang Campuchia.

Đến tháng 3/2022, Vũ Oanh tiếp tục mở rộng hoạt động, lập các nhóm trên ứng dụng Telegram để điều hành, phân công nhiệm vụ và quản lý hệ thống tài khoản ngân hàng được thu gom. Các đối tượng tổ chức hoạt động theo từng khâu nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng tài khoản cho việc luân chuyển dòng tiền từ hoạt động cờ bạc trực tuyến.

Thu lợi hàng tỷ đồng từ việc thu gom, mua bán tài khoản ngân hàng

Cơ quan điều tra xác định, Võ Thị Lệ (71 tuổi), mẹ của Vũ Oanh và Vũ Anh, đã trực tiếp mở 17 tài khoản ngân hàng cá nhân. Ngoài ra, bà Lệ còn môi giới, tổ chức cho 80 người khác mở tổng cộng 1.220 tài khoản ngân hàng, sau đó giao cho Vũ Anh thuê lại. Từ hoạt động này, bà Lệ bị xác định thu lợi bất chính hơn 3,8 tỷ đồng.

Trong khi đó, Nguyễn Tuyết Vũ Anh đã tổ chức mua bán khoảng 2.600 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hơn 9 tỷ đồng. Nguyễn Tuyết Vũ Oanh cũng tổ chức cho 85 người mở 1.445 tài khoản để cho thuê, qua đó thu lợi bất chính khoảng 3,3 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, số tiền thu lợi bất chính được các bị can sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, như chi trả phí cho người cho thuê tài khoản, phục vụ chi tiêu cá nhân và đặt cọc mua bất động sản nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản.

Vụ án cho thấy các đối tượng đã lợi dụng việc mở, cho thuê và mua bán tài khoản ngân hàng để hình thành mạng lưới tài khoản phục vụ hoạt động luân chuyển tiền liên quan đến cờ bạc trực tuyến tại Campuchia.

Truy tố 12 bị cáo với nhiều tội danh

Trên cơ sở kết quả điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã ban hành cáo trạng truy tố 12 bị cáo về các tội danh gồm: “Rửa tiền”; “Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng” và “Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản”.

Trong số các bị cáo, Nguyễn Tuyết Vũ Oanh bị áp dụng các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự gồm phạm tội có tổ chức, có tính chất chuyên nghiệp, phạm tội nhiều lần và dùng thủ đoạn tinh vi.

Hiện vụ án đã được Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM hoàn tất việc truy tố theo cáo trạng. Các hành vi, vai trò cụ thể của từng bị cáo sẽ được xem xét, đánh giá theo quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án.