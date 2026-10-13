Tin tặc làm tê liệt hệ thống làm lạnh của hàng trăm siêu thị Pháp

Đêm 11/10 (giờ địa phương), hàng trăm siêu thị trên khắp nước Pháp đã trở thành nạn nhân của các cuộc tấn công mạng nhắm vào hệ thống làm lạnh.

Đại diện hai chuỗi siêu thị Intermarche và Co-Copies U cho biết, khoảng 150-200 cửa hàng Intermarche cùng gần 100 cửa hàng Co-Copies U đã trở thành mục tiêu của cuộc tấn công chưa từng có này. Trong khi đó, truyền thông Pháp cho biết, E. Leclerc - chuỗi siêu thị lớn nhất của Pháp, cũng bị ảnh hưởng khi tin tặc “tìm cách kích hoạt từ xa quá trình rã đông cưỡng ép của hệ thống làm lạnh ở nhiều cửa hàng”. Nhiều nguồn tin cho biết, các "gã khổng lồ" bán lẻ khác là Carrefour Market và Monoprix đều bị ảnh hưởng, nhưng các công ty này vẫn chưa xác nhận.

Tin tặc đã xâm nhập vào các bộ điều khiển nhiệt độ và chuyển chúng sang chế độ rã đông, khiến nhiệt độ tủ mát và tủ đông tăng lên tới 50°C trong suốt khoảng 6 tiếng đồng hồ.

Hậu quả của đợt tấn công, các cửa hàng phải khẩn cấp tiêu hủy toàn bộ lượng hàng tươi sống và đông lạnh để phòng ngừa rủi ro an toàn thực phẩm.

Chưa có ước tính chính thức về thiệt hại trên toàn ngành, nhưng Giám đốc điều hành Intermarche, ông Thierry Cotillard cho rằng, cuộc tấn công chưa từng có này sẽ gây ra mức thiệt hại lên tới hàng chục triệu USD chỉ trong một ngày.

Văn phòng Công tố Paris đã mở cuộc điều tra hình sự và giao vụ án cho Cơ quan Phòng chống Tội phạm Mạng (OFAC) phối hợp cùng Cơ quan An ninh Mạng Quốc gia Pháp (ANSSI) xử lý.

Các công tố viên Paris cho biết, vụ tấn công cũng gây ra hỏa hoạn, song không đề cập chi tiết.