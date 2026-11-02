[Video] CMAP – bản đồ số văn hóa Việt Nam

Từ cánh đồng hoa hướng dương vàng rực đến những đồi chè xanh mướt, thác nước giữa rừng già hay đỉnh núi săn mây, Nghệ An có nhiều điểm đến phù hợp cho chuyến đi cuối năm. Nếu yêu thiên nhiên và thích lưu lại những khung hình ấn tượng, bạn có thể tham khảo 5 địa danh dưới đây.