[Video] CMAP – bản đồ số văn hóa Việt Nam
Tối 1/11, tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình nghệ thuật số “Tinh hoa đạo học” và ra mắt Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam, gọi tắt là CMAP.
Tính đến 12 giờ ngày 1/11, nền tảng đã công bố 391 sự kiện trên cả nước. Các thiết chế văn hóa thuộc Bộ công bố 33 sự kiện hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2026. Việc đưa CMAP vào vận hành được kỳ vọng góp phần mở rộng khả năng tiếp cận các giá trị văn hóa Việt Nam trên môi trường số.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-cmap-ban-do-so-van-hoa-viet-nam-post999638.html