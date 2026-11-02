'Tiếng trống Mê Linh' lên sóng chào mừng Ngày Văn hoá Việt Nam

Dự kiến tổ chức định kỳ mỗi quý một số, chương trình kết hợp biểu diễn trực tiếp với truyền hình và livestream trên các nền tảng số, tạo thêm cơ hội để khán giả ở nhiều địa phương thưởng thức những tác phẩm cải lương về đề tài lịch sử.

Theo kế hoạch, chương trình ra mắt diễn ra tối 21/11/2026 tại rạp diễn của Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ (số 398A, Quốc lộ 1A, phường Long An, tỉnh Tây Ninh). Hoạt động này cũng gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Tuần văn hóa - Đại đoàn kết năm 2026.

Một cảnh trong vở "Tiếng trống Mê Linh" của đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ

Trong chương trình đầu tiên, Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ sẽ biểu diễn trọn vẹn vở cải lương kinh điển Tiếng trống Mê Linh của hai tác giả Việt Dung - Vĩnh Điền, do NSND Hồ Thị Ngọc Trinh (Trưởng đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ), đạo diễn.

Lấy bối cảnh cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, vở diễn tập trung khắc họa hai nhân vật Trưng Trắc, Trưng Nhị, đặc biệt là những giằng co giữa tình cảm riêng và trách nhiệm đối với đất nước. Tác phẩm tái hiện tinh thần đấu tranh giành độc lập cùng những lựa chọn, hy sinh của các nhân vật lịch sử. Đêm diễn dự kiến kéo dài 130 phút, với sự tham gia của hơn 40 nghệ sĩ, diễn viên múa, nhạc công và lực lượng kỹ thuật.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Tây Ninh, đồng thời livestream trên YouTube và Fanpage Tây Ninh TV của Báo và phát thanh, truyền hình Tây Ninh cùng Fanpage Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ. Qua các kênh phát sóng này, khán giả không có điều kiện đến rạp vẫn có thể theo dõi vở diễn theo thời gian thực.

Sau đêm diễn mở đầu, Ký ức Cải lương - Sử Việt dự kiến được tổ chức mỗi quý một số, với các chủ đề phù hợp từng thời điểm.

Một cảnh trong vở "Tiếng trống Mê Linh" của đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ

Với việc kết hợp sân khấu trực tiếp với truyền hình và livestream cũng là một hướng ứng dụng công nghệ số trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Với những tác phẩm cải lương lịch sử, hình thức phát sóng trực tuyến giúp khán giả ngoài phạm vi rạp diễn có thể theo dõi chương trình, đồng thời tạo thêm kênh giới thiệu tác phẩm đến công chúng, trong đó có những người trẻ thường xuyên sử dụng nền tảng số. Cách tổ chức này cũng phù hợp với định hướng từ Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo NSND Hồ Thị Ngọc Trinh, việc xây dựng chương trình xuất phát từ mong muốn tổ chức những hoạt động nghệ thuật thiết thực, lâu dài nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. "Theo tôi, gìn giữ cải lương không chỉ là lời nhắc nhớ rằng những tác phẩm đã đi vào ký ức nhiều thế hệ, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để những tác phẩm ấy tiếp tục được biểu diễn, được khán giả đón nhận và có sức sống trong đời sống hôm nay. Đó cũng là mong muốn của chúng tôi khi xây dựng chương trình này”, NSND Hồ Thị Ngọc Trinh chia sẻ.