Bản đồ số Văn hoá Việt Nam - Kết nối văn hoá - Lan toả bản sắc

Tại phố Nguyễn Văn Viên, phường Vĩnh Tuy, tình trạng phương tiện dừng, đỗ trên tuyến phố vẫn tiếp diễn. Việc dừng, đỗ phương tiện thiếu trật tự không chỉ ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị mà còn gây bất tiện cho người dân trong quá trình đi lại, sinh hoạt.