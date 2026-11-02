Bản đồ số Văn hoá Việt Nam - Kết nối văn hoá - Lan toả bản sắc
Nền tảng Bản đồ số Văn hóa Việt Nam – một ứng dụng công nghệ thông minh, nơi kết nối khách du lịch với văn hóa và di sản vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ra mắt. Sự kiện hướng tới liên kết thông tin văn hóa trên môi trường số, nâng cao khả năng tiếp cận, quảng bá và khai thác hiệu quả các nguồn lực văn hóa Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh và Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà tham dự sự kiện.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ban-do-so-van-hoa-viet-nam-ket-noi-van-hoa-lan-toa-ban-sac-246261102191953508.htm