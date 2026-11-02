Ngày Văn hóa Việt Nam, cơ hội vàng cho doanh nghiệp

Ngày Văn hóa Việt Nam khẳng định vai trò của văn hóa phải được đặt ngang tầm với kinh tế và chính trị, phải xem văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh và động lực phát triển đất nước, trên nền tảng phát triển không gian văn hóa số.

Văn hóa là sức mạnh nội sinh và động lực phát triển đất nước. Ảnh: Internet

Đây còn là dịp để người dân, nhất là thế hệ trẻ, đặc biệt là giới văn nghệ sĩ, có điều kiện tiếp cận các giá trị văn hóa, nghệ thuật và di sản quốc gia. Nhằm gây dựng niềm tự hào dân tộc, tạo nguồn cảm hứng sáng tạo và thúc đẩy lối sống văn minh, tử tế trong cộng đồng.

Trong Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động trên toàn quốc được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương. Trường hợp đi làm vào ngày 24/11, tiền lương làm thêm giờ của người lao động sẽ được tính ít nhất bằng 300% so với ngày thường (chưa kể tiền lương ngày lễ cho người hưởng lương ngày).

Vui chơi ở đâu trong Ngày Văn hóa Việt Nam năm nay?

Năm nay là năm đầu tiên tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam trên phạm vi cả nước, các sự kiện chào mừng được tổ chức quy mô cấp quốc gia. Trọng tâm là Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra từ ngày 18 - 24/11/2026 với các hoạt động: Chương trình đại nhạc hội "Tự hào là Người Việt Nam"; Gặp mặt và biểu dương các nghệ nhân, văn nghệ sĩ, cán bộ quản lý văn hóa, các tập thể có đóng góp xuất sắc cho các thành tựu văn hóa.

Ngoài ra tại các tỉnh, thành phố như Hà Nội (Khu phố cổ), Ninh Bình và nhiều địa phương khác cũng diễn ra lễ hội và hoạt động mang đặc trưng văn hóa vùng miền để phục vụ người dân trong kỳ nghỉ lễ. Tại các khu dân cư cũng diễn ra “hội phố hội làng” với các hoạt động văn hóa gần gũi với đời sống người dân.

Cơ hội nào mở ra cho doanh nghiệp?

Ngày Văn hóa Việt Nam chính thức đi vào hoạt động và trở thành một ngày nghỉ lễ quốc gia. Đây là cơ hội chiến lược để gia tăng doanh thu, tối ưu hóa nguồn lực nhân sự và nâng cao giá trị thương hiệu cho các doanh nghiệp tại Việt Nam do rơi vào thời điểm cuối tháng 11, ngày này tạo ra một "cú hích" mua sắm cực kỳ lớn nhờ cộng hưởng với các xu hướng tiêu dùng sẵn có cụ thể là chiến dịch Marketing "Black Friday". Sự kết hợp này là cơ hội vàng cho doanh nghiệp bán lẻ và thương mại điện tử tạo ra các chương trình siêu khuyến mãi, thúc đẩy doanh số kỷ lục. Các doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, nhà hàng cũng có cơ hội khai thác dòng khách du lịch, lưu trú, giải trí và ăn uống trong ngảy nghỉ lễ này.

Đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giải trí số, nội dung số, truyền thông và tổ chức sự kiện được hưởng lợi nhờ nhu cầu trải nghiệm văn hóa số của người dân trên các nền tảng trực tuyến.

Đồng thời với các hoạt động đồng hành tài trợ, phối hợp tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, doanh nghiệp có thêm cơ hội nâng cao uy tín, tạo thiện cảm mạnh mẽ, đưa hình ảnh thương hiệu đến gần với người tiêu dùng hơn.

Trọng tâm là Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra từ ngày 18 - 24/11/2026. Ảnh: Internet

Tóm lại, Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) có thể tạo cho doanh nghiệp, nghệ nhân, nhà sáng tạo, đơn vị lữ hành và cộng đồng cơ hội phát triển sản phẩm, tổ chức trải nghiệm, kết nối thị trường.

Tuy nhiên, cơ hội chỉ thành hiện thực nếu hoạt động có sức sống liên tục và bền bĩ sau ngày lễ, chứ không chỉ tính lượng khách hay độ phủ truyền thông trong vài ngày