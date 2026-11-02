Từ ngày 5-15/11, Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám (1076-2026) tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và một số không gian văn hóa của Thủ đô. Chuỗi hoạt động bao gồm nhiều chương trình nghệ thuật, triển lãm, trải nghiệm di sản và hội thảo khoa học, nhằm tôn vinh truyền thống đạo học, lan tỏa tinh thần hiếu học và khát vọng cống hiến.

Được thành lập năm 1076 dưới triều vua Lý Nhân Tông, Quốc Tử Giám giữ vị trí đặc biệt trong lịch sử giáo dục và khoa cử Việt Nam. Qua nhiều thế kỷ, nơi đây không chỉ là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nhân tài mà còn là biểu tượng của truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và tư tưởng coi trọng tri thức của dân tộc.

Kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám là dịp tri ân các bậc tiền nhân, nhìn lại chặng đường phát triển của nền Quốc học Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò của giáo dục, tri thức và nhân tài đối với sự phát triển đất nước.

Ông Phạm Xuân Tài phát biểu khai mạc họp báo

Phát biểu tại họp báo thông tin về chuỗi hoạt động này, ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết, thành phố mong muốn tiếp tục khẳng định vị thế của Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong không gian văn hiến Thăng Long; phát huy vai trò của di sản trong giáo dục truyền thống, bồi dưỡng nhân cách và khơi dậy tinh thần học tập, sáng tạo, nhất là trong thế hệ trẻ.

Theo ông Phạm Xuân Tài, truyền thống đạo học cần được tiếp nối bằng khát vọng học tập, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm cống hiến cùng những chính sách phát hiện, đào tạo và trọng dụng nhân tài.

Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, các hoạt động được xây dựng theo hướng kết hợp nghiên cứu khoa học, bảo tồn di sản, giáo dục truyền thống và sáng tạo nghệ thuật đương đại.

Nổi bật là chương trình trải nghiệm “Hành trình Quốc học - Dấu ấn tri thức”, các triển lãm về lịch sử Quốc Tử Giám và truyền thống khoa bảng, chương trình nghệ thuật “950 năm Quốc Tử Giám - Minh triết khai văn, mở trí, hội tụ hiền tài” cùng hội thảo khoa học cấp quốc gia về di sản đạo học, hiền tài và khát vọng phát triển đất nước.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Lễ kỷ niệm cấp quốc gia “950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam”, diễn ra lúc 19h30 ngày 14/11 tại Sân Thái học, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Với chủ đề “Tinh hoa đạo học”, chương trình được xây dựng thành hành trình nghệ thuật trở về cội nguồn Quốc học, tái hiện dấu mốc thành lập Quốc Tử Giám, truyền thống đào tạo và trọng dụng hiền tài, qua đó làm nổi bật vai trò của đạo học trong việc bồi đắp trí tuệ, nhân cách và trách nhiệm đối với quốc gia, dân tộc.

Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang cho biết, chương trình tập trung vào hai nội dung chính: mạch nguồn đạo học trong quá khứ và tinh thần trọng dụng hiền tài, hội nhập quốc tế trong thời đại hiện nay. Chương trình gồm phần lễ và phần hội, kết hợp nghi thức khai văn với các tiết mục ca, múa, nhạc, sáng tác mới, mashup và hình ảnh tư liệu.

Chương trình “Nét chữ An Nhiên” tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: BTC

Trong chương trình, chất liệu văn hóa truyền thống được kết hợp với công nghệ trình diễn hiện đại như 3D mapping, ánh sáng laser, thực tế tăng cường (AR), hệ thống LED lưới và pháo hoa nghệ thuật.

Với hai chương: “Mạch nguồn đạo học” và “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, chương trình dẫn dắt khán giả từ lịch sử hình thành Quốc Tử Giám đến những yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.

Tham gia biểu diễn có các nghệ sĩ Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Ngô Lan Hương, nhóm OPlus cùng nhiều nghệ sĩ, đơn vị nghệ thuật và học sinh, sinh viên Thủ đô.

Thông qua chuỗi hoạt động, Hà Nội kỳ vọng đưa những giá trị của di sản đạo học đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Sự kết hợp giữa chiều sâu lịch sử và ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại góp phần làm mới trải nghiệm di sản, đồng thời lan tỏa thông điệp về vai trò của tri thức, giáo dục và nhân tài trong hành trình phát triển đất nước.