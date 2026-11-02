Các hoạt động kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam

Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa, Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu giới thiệu tổng thể 10 nhóm nhiệm vụ, trong đó có 9 nhóm nhiệm vụ phục vụ công tác tổ chức Lễ kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám.

Năm 2026 đánh dấu tròn 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026) - trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam, biểu tượng tiêu biểu cho truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và trọng dụng hiền tài của dân tộc.

Nhân dấu mốc lịch sử đặc biệt này, thành phố Hà Nội tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm từ ngày 5 đến ngày 15/11/2026, với nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, triển lãm, trải nghiệm di sản và hội thảo khoa học, nhằm tôn vinh những giá trị bền vững của nền Quốc học Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần hiếu học, khát vọng sáng tạo và cống hiến trong thời đại mới.

Thông tin trên vừa được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội công bố tại buổi họp báo chiều ngày 2/11 tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Chuỗi hoạt động kỷ niệm do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội chủ trì, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, VietNamshow và một số đơn vị phối hợp thực hiện, Tổng đạo diễn chương trình Lễ kỷ niệm cấp quốc gia là Phạm Hoàng Giang.

Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang thông tin về Chương trình Lễ kỷ niệm cấp quốc gia "950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam", diễn ra lúc 19h30 ngày 14-11 tại Sân Thái Học, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, với chủ đề "Tinh hoa đạo học".

Lễ kỷ niệm cấp quốc gia - Điểm hội tụ của tinh hoa đạo học Việt Nam

Điểm nhấn đặc biệt của chuỗi hoạt động là Lễ kỷ niệm cấp quốc gia "950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam", diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 14/11/2026 tại Sân Thái Học, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Với chủ đề "Tinh hoa đạo học", chương trình được xây dựng như một hành trình trở về cội nguồn Quốc học, tôn vinh những giá trị tinh thần đã làm nên sức sống bền bỉ của nền giáo dục Việt Nam qua các thời kỳ.

Từ quyết sách dựng lập Quốc Tử Giám năm 1076 đến truyền thống đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng hiền tài, chương trình khẳng định vai trò của đạo học trong việc hun đúc nhân cách, bồi đắp trí tuệ và hình thành những thế hệ con người có trách nhiệm với quốc gia, dân tộc.

Từ mạch nguồn đạo học được khơi mở năm 1076 đến khát vọng vươn mình của dân tộc trong thời đại mới, những giá trị ấy tiếp tục được trao truyền, bồi đắp và lan tỏa.

Kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám vì thế không chỉ là sự tri ân đối với quá khứ, mà còn là lời khẳng định về trách nhiệm của hôm nay: gìn giữ di sản, phát huy truyền thống, nuôi dưỡng hiền tài và kiến tạo tương lai bằng trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam.

Chuỗi hoạt động văn hóa, khoa học và trải nghiệm di sản đặc sắc

Diễn ra từ ngày 5 đến ngày 15/11/2026, chuỗi hoạt động kỷ niệm được tổ chức tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám và một số không gian văn hóa tiêu biểu của Thủ đô.

Các chương trình được xây dựng theo hướng kết hợp hài hòa giữa tính trang trọng của hoạt động kỷ niệm, chiều sâu học thuật, giá trị di sản và những hình thức thể hiện sáng tạo, tạo điều kiện để đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận và cảm nhận sâu sắc hơn về truyền thống Quốc học Việt Nam. Các hoạt động gồm có:

1. Trải nghiệm Passport "Hành trình Quốc học - Dấu ấn tri thức" từ 8 giờ ngày 5 đến ngày 12/11/2026 tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Lấy cảm hứng từ hành trình học tập và rèn luyện của các Giám sinh xưa, chương trình đưa khách tham quan khám phá lịch sử Quốc Tử Giám thông qua hệ thống nhiệm vụ và hoạt động tương tác tại di tích. Mỗi điểm trải nghiệm là một cơ hội tìm hiểu về truyền thống giáo dục, tinh thần hiếu học và những giá trị đạo học đã được các thế hệ gìn giữ, trao truyền. Qua đó, di sản không chỉ được tiếp nhận bằng tri thức mà còn trở nên gần gũi, sinh động thông qua sự tham gia và trải nghiệm trực tiếp của công chúng.

2. Hoạt động check-in "Gặp gỡ hiền tài" từ ngày 5 đến ngày 12/11/2026 tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Thông qua các không gian và bối cảnh tái hiện đời sống học tập, khoa cử xưa, khách tham quan có cơ hội tương tác, hóa thân và lưu giữ những khoảnh khắc trải nghiệm gắn với hình ảnh sĩ tử, nhà khoa bảng và truyền thống hiếu học của dân tộc. Hoạt động góp phần đưa câu chuyện lịch sử đến gần hơn với công chúng bằng những hình thức tiếp cận trực quan, hấp dẫn.

3. Trưng bày "Quốc Tử Giám Thăng Long và truyền thống khoa bảng Sơn Tây" từ 9 giờ ngày 7/11/2026 tại Văn Miếu Sơn Tây.

Trưng bày giới thiệu hình ảnh, hiện vật và tư liệu về lịch sử, giá trị của Quốc Tử Giám Thăng Long, đồng thời làm nổi bật truyền thống khoa bảng của vùng đất Sơn Tây giàu truyền thống văn hiến. Hoạt động góp phần khẳng định mối liên hệ giữa trung tâm Quốc học Thăng Long với truyền thống hiếu học, đào tạo và bồi dưỡng nhân tài tại các địa phương.

4. Chương trình nghệ thuật "950 năm Quốc Tử Giám - Minh triết khai văn, mở trí, hội tụ hiền tài" từ 19 giờ đến 21 giờ ngày 8/11/2026 tại Hồ Văn.

Chương trình là hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng dấu mốc 950 năm Quốc Tử Giám, tôn vinh những giá trị của tri thức, tinh thần sáng tạo và những đóng góp của các thế hệ trong lĩnh vực giáo dục, khoa học, văn hóa, nghệ thuật. Thông qua ngôn ngữ nghệ thuật, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần tôn vinh đạo học, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống văn hiến và khát vọng phát triển của dân tộc.

5. Triển lãm "Tổ nghề và nhà nho nước Việt" từ 16 giờ ngày 9/11/2026 tại Khu Tiền đường, Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Triển lãm giới thiệu một số nghề thủ công truyền thống và sản phẩm mỹ nghệ tiêu biểu của các làng nghề Việt Nam, làm nổi bật vai trò, đóng góp của các nhà nho, nhà khoa bảng, những người truyền nghề và các thế hệ nghệ nhân trong việc gìn giữ, trao truyền và phát triển kỹ nghệ dân tộc. Qua đó, chương trình góp phần làm rõ mối quan hệ giữa tri thức, văn hóa và lao động sáng tạo trong lịch sử phát triển đất nước.

6. Triển lãm "Quốc Tử Giám Thăng Long" từ 16 giờ ngày 10/11/2026 tại Khu vực đền Bà Kiệu.

Triển lãm giới thiệu khái quát lịch sử hình thành, quá trình phát triển và những giá trị tiêu biểu của Quốc Tử Giám; đồng thời phản ánh các nỗ lực bảo tồn, phát huy giá trị di sản trong đời sống đương đại. Được tổ chức tại không gian công cộng trung tâm của Thủ đô, triển lãm góp phần mở rộng khả năng tiếp cận di sản, đưa câu chuyện về nền Quốc học Việt Nam đến gần hơn với người dân và du khách.

7. Triển lãm ảnh "Từ di sản đến ngoại giao văn hóa" từ 16 giờ ngày 11/11/2026 tại Khu Bái đường, Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Triển lãm giới thiệu những hình ảnh tiêu biểu về hoạt động đón tiếp các đoàn khách quốc tế, các sự kiện giao lưu và hoạt động đối ngoại văn hóa được tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Thông qua tư liệu hình ảnh, triển lãm làm nổi bật vai trò của di tích như một không gian giao lưu văn hóa, góp phần quảng bá hình ảnh Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến, tăng cường sự hiểu biết và kết nối giữa Việt Nam với bạn bè quốc tế.

8. Hội thảo khoa học cấp quốc gia "950 năm Quốc Tử Giám: Di sản đạo học, hiền tài và khát vọng phát triển đất nước" từ 7 giờ 30 ngày 12/11/2026 tại Hội trường Thành ủy Hà Nội.

Hội thảo là diễn đàn khoa học quan trọng trong chuỗi hoạt động kỷ niệm, tập trung nghiên cứu, làm rõ vị trí, vai trò và những đóng góp của Quốc Tử Giám đối với lịch sử giáo dục, khoa cử và văn hóa Việt Nam; nhận diện những giá trị cốt lõi của di sản đạo học, truyền thống hiếu học và tư tưởng trọng dụng hiền tài của dân tộc.

9. Chương trình "Ánh sao Khuê Minh Triết" từ 8 giờ 30 ngày 13/11/2026 tại Hồ Văn và khu Nội tự, Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Điểm nhấn của chương trình là nghi lễ thắp sáng 950 ngọn đèn Minh Triết, biểu trưng cho hành trình 950 năm hình thành, phát triển và trao truyền những giá trị đạo học Việt Nam.

10. Lễ kỷ niệm cấp quốc gia "950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam" từ 19 giờ 30 ngày 14/11/2026 tại Sân Thái Học, Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Đây là sự kiện trọng tâm của chuỗi hoạt động kỷ niệm, nhằm ôn lại chặng đường lịch sử 950 năm Quốc Tử Giám, tôn vinh những giá trị tiêu biểu của nền Quốc học Việt Nam; khẳng định vai trò của giáo dục, tri thức và nhân tài trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

11. Chương trình nghệ thuật "Thanh xuân viết tiếp mạch nguồn" từ 19 giờ 30 ngày 15/11/2026 tại Vườn Giám, Di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Hướng tới học sinh, sinh viên và công chúng trẻ, chương trình được xây dựng với tinh thần trẻ trung, sáng tạo, kết hợp các giá trị văn hóa truyền thống với nghệ thuật đương đại, công nghệ trình diễn và những hình thức tương tác phù hợp với thế hệ mới.

Không chỉ là hoạt động nghệ thuật khép lại chuỗi sự kiện kỷ niệm, chương trình còn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm tiếp nối di sản của thế hệ trẻ: tiếp nhận truyền thống bằng sự hiểu biết và niềm tự hào; làm chủ tri thức bằng tinh thần học tập, đổi mới, sáng tạo; viết tiếp những giá trị tốt đẹp của cha ông bằng bản lĩnh, năng lực và khát vọng cống hiến.