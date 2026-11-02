Chuỗi hoạt động đặc sắc chào mừng kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám

Chuỗi hoạt động sẽ diễn ra tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám và một số không gian văn hóa tiêu biểu của Thủ đô nhằm tôn vinh những giá trị bền vững của nền Quốc học Việt Nam, lan tỏa tinh thần hiếu học, khát vọng sáng tạo và cống hiến trong thời đại mới.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Xuân Tài cho biết, với chủ đề “Tinh hoa đạo học”, chương trình tái hiện hành trình lịch sử của Quốc Tử Giám, từ dấu mốc thành lập năm 1076 đến truyền thống giáo dục, đào tạo và trọng dụng hiền tài của dân tộc. Sự kết hợp giữa nghi lễ truyền thống, âm nhạc, nghệ thuật trình diễn, hình ảnh tư liệu và công nghệ hiện đại sẽ góp phần tạo nên một cách tiếp cận mới, giúp công chúng cảm nhận sâu sắc hơn những giá trị lịch sử, văn hóa và tinh thần của di sản.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Xuân Tài phát biểu tại sự kiện

"Thông qua chuỗi hoạt động, Hà Nội mong muốn tiếp tục khẳng định vị thế của Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong không gian văn hiến Thăng Long; phát huy vai trò của di sản trong giáo dục truyền thống, bồi dưỡng nhân cách và khơi dậy tinh thần học tập, sáng tạo của các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần quảng bá hình ảnh Thủ đô nghìn năm văn hiến, giàu bản sắc, năng động và hội nhập" - ông Phạm Xuân Tài nói thêm.

Sự kiện gồm 11 hoạt động đa dạng, từ việc trải nghiệm passport, check-in, trưng bày, triển lãm đến những chương trình nghệ thuật, hội thảo khoa học. Các chương trình được xây dựng theo hướng kết hợp hài hòa giữa tính trang trọng của hoạt động kỷ niệm, chiều sâu học thuật, giá trị di sản và những hình thức thể hiện sáng tạo. Qua đó, chuỗi hoạt động tạo điều kiện để đông đảo công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận và cảm nhận sâu sắc hơn về truyền thống Quốc học Việt Nam.

Đáng chú ý, Lễ kỷ niệm cấp quốc gia “950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam” sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 14/11 tại Sân Thái Học, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Với chủ đề “Tinh hoa đạo học”, chương trình được xây dựng như một hành trình trở về cội nguồn Quốc học, tôn vinh những giá trị tinh thần đã làm nên sức sống bền bỉ của nền giáo dục Việt Nam qua các thời kỳ. Từ quyết sách dựng lập Quốc Tử Giám năm 1076 đến truyền thống đào tạo, bồi dưỡng và trọng dụng hiền tài, chương trình khẳng định vai trò của đạo học trong việc hun đúc nhân cách, bồi đắp trí tuệ và hình thành những thế hệ con người có trách nhiệm với quốc gia, dân tộc.

Ông Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám thông tin tại cuộc họp báo

Chương trình gồm phần Lễ và phần Hội, kết hợp nghi thức khai văn với nghệ thuật trình diễn, hòa quyện giữa chất liệu văn hóa truyền thống và ngôn ngữ nghệ thuật đương đại.

Dưới sự dàn dựng của Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang cùng ê-kíp sáng tạo, chương trình sử dụng tổng hợp các loại hình ca, múa, nhạc, những sáng tác âm nhạc mới, các tiết mục mashup và hình ảnh tư liệu; kết hợp công nghệ trình diễn hiện đại như 3D Mapping, ánh sáng laser, thực tế tăng cường (AR), hệ thống LED lưới và pháo hoa nghệ thuật. Các yếu tố nghệ thuật và công nghệ được khai thác nhằm tạo nên không gian trình diễn giàu tính biểu tượng, góp phần tái hiện chiều sâu lịch sử và truyền tải tinh thần đạo học bằng ngôn ngữ gần gũi với công chúng đương đại.

Tổng đạo diễn Phạm Hoàng Giang chia sẻ về ý tưởng triển khai, dàn dựng chương trình

Chương trình dự kiến có sự tham gia của các nghệ sĩ Trọng Tấn, Phạm Thu Hà, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Ngô Lan Hương, nhóm OPlus, Hoàng Hồng Ngọc, Quách Mai Thy, Ali Thục Phương,... Thông qua sự kết hợp giữa nội dung lịch sử, chiều sâu văn hóa và ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, Lễ kỷ niệm hướng tới việc tạo dấu ấn văn hóa giàu ý nghĩa, góp phần lan tỏa niềm tự hào về truyền thống Quốc học, chuyển tải thông điệp về vai trò của giáo dục, tri thức và nhân tài đối với tương lai đất nước.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám - Quốc học Việt Nam mang ý nghĩa tôn vinh một dấu mốc lịch sử, tiếp nối và phát huy những giá trị bền vững của nền đạo học dân tộc trong đời sống hôm nay. Thông qua các hoạt động văn hóa, khoa học, nghệ thuật và trải nghiệm di sản, sự kiện góp phần làm sâu sắc thêm nhận thức của cộng đồng về vai trò của Quốc Tử Giám trong lịch sử giáo dục Việt Nam. Đồng thời, chuỗi hoạt động cũng khẳng định giá trị của di sản văn hóa như một nguồn lực tinh thần quan trọng, có khả năng kết nối quá khứ với hiện tại, truyền cảm hứng cho sáng tạo và phát triển.

Đối với Thủ đô Hà Nội, sự kiện là dịp tiếp tục khẳng định vị thế của Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong không gian văn hiến Thăng Long, phát huy vai trò của di sản trong đời sống văn hóa đương đại. Đồng thời, chuỗi hoạt động cũng góp phần xây dựng hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, Thành phố sáng tạo, nơi những giá trị truyền thống được trân trọng, gìn giữ và tiếp tục phát triển.