Tôn vinh truyền thống đạo học, tiếp nối mạch nguồn Quốc học sau 950 năm

Hà Nội tổ chức chuỗi 11 hoạt động nhằm tôn vinh truyền thống đạo học trong khuôn khổ Kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám - Ảnh: BTC.

Ngày 2/11 tại nhà Tiền đường, khu Thái học thuộc Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Sở VH,TT&DL Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động kỷ niệm cấp quốc gia 950 năm Quốc Tử Giám – Quốc học Việt Nam.

Theo Ban tổ chức, năm 1076 dưới triều vua Lý Nhân Tông, Quốc Tử Giám được thành lập, đánh dấu một dấu mốc quan trọng trong lịch sử giáo dục Việt Nam. Trải qua 950 năm, nơi đây không chỉ gắn với truyền thống giáo dục, khoa cử, đào tạo nhân tài mà còn trở thành biểu tượng của đạo học Việt Nam, kết tinh tinh thần hiếu học, tôn sư trọng đạo, đề cao tri thức và trọng dụng hiền tài.

Ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Hà Nội cho biết, kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám không chỉ là dịp tri ân tiền nhân mà còn khẳng định ý nghĩa của truyền thống đạo học đối với tương lai đất nước. Những giá trị ấy cần được tiếp nối bằng khát vọng học tập, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm cống hiến và chính sách phát hiện, đào tạo, trọng dụng nhân tài.

Ông Phạm Xuân Tài - Phó Giám đốc Sở VH,TT&DL Hà Nội.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm sẽ diễn ra từ ngày 5 - 15/11 tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám và một số không gian văn hóa của Thủ đô, gồm 11 sự kiện. Các hoạt động nổi bật có triển lãm về lịch sử Quốc Tử Giám, truyền thống khoa bảng; chương trình trải nghiệm “Hành trình Quốc học – Dấu ấn tri thức” và hội thảo khoa học cấp quốc gia về di sản đạo học, hiền tài, khát vọng phát triển đất nước.

Điểm nhấn là Lễ kỷ niệm cấp quốc gia “950 năm Quốc Tử Giám – Quốc học Việt Nam”, diễn ra tối 14/11 tại sân Thái học, với chủ đề “Tinh hoa đạo học”. Chương trình kết hợp nghi lễ truyền thống, âm nhạc, nghệ thuật trình diễn, hình ảnh tư liệu và công nghệ hiện đại, tái hiện hành trình hình thành, phát triển của Quốc Tử Giám.

Cùng với hoạt động kỷ niệm, việc đổi mới phương thức phát huy giá trị di sản được chú trọng. TS. Đường Ngọc Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, đơn vị tăng cường trải nghiệm, tương tác và phát triển sản phẩm giáo dục di sản dành cho nhiều nhóm công chúng, nhất là học sinh, sinh viên. Từ ngày 1/1 đến 25/10, di tích đón 1.409.576 lượt khách, đạt doanh thu khoảng 91,643 tỷ đồng.

Ở góc độ du lịch, ông Nguyễn Tiến Đạt - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hà Nội cho rằng, thời gian tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong nhiều chương trình city tour hiện chỉ khoảng 45 - 60 phút. Vì vậy, cần phát triển các sản phẩm chuyên sâu như trải nghiệm khoa cử dành cho học sinh, khám phá lịch sử giáo dục Việt Nam dành cho khách quốc tế; kết nối di tích với Hoàng thành Thăng Long, các di tích thờ danh nhân và làng khoa bảng.