Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc kết nối cộng đồng người Việt tại châu Âu

Ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài chia sẻ tại sự kiện

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam tại châu Âu năm 2026

Tại Lễ khai mạc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh, Ngày hội diễn ra sôi nổi trong không khí hướng tới kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11).

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đánh giá việc tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại châu Âu lần này có ý nghĩa quan trọng, góp phần mở rộng không gian đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường gắn bó đồng bào ta ở châu Âu với quê hương, đất nước và các cộng đồng người Việt Nam trên thế giới.

Đồng thời mong muốn bà con kiều bào tại châu Âu tiếp tục củng cố đoàn kết, tăng cường kết nối và nâng cao vai trò của các hội đoàn trong công tác đối ngoại nhân dân, hội nhập, giữ gìn tiếng Việt và truyền bá bản sắc văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ, phát huy mạnh mẽ trí tuệ của kiều bào cùng hướng về quê hương, đất nước.

Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu, Trưởng Ban Tổ chức cho biết Ngày hội nhận được sự hưởng ứng của đông đảo bà con tại châu Âu.

Ông Hoàng Đình Thắng khẳng định đây là dịp để gặp gỡ, thắt chặt tình đồng bào và giới thiệu với bạn bè quốc tế âm nhạc, nghệ thuật truyền thống, áo dài cùng ẩm thực Việt Nam, cũng như góp phần tăng cường liên kết, tạo ra sức mạnh chung và nâng cao vị thế của cộng đồng người Việt tại các nước ở châu Âu.

Trả lời báo chí về sự kiện này, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Trung Kiên đánh giá cao công tác tổ chức và tin tưởng mô hình Ngày hội Đại đoàn kết sẽ tiếp tục được tổ chức, lan tỏa tại nhiều thành phố, quốc gia khác ở châu Âu và các khu vực khác trên thế giới.

Ông nhấn mạnh đoàn kết trong sự đa dạng sẽ tạo thêm sức mạnh để cộng đồng phát triển, bảo tồn văn hóa, khẳng định vị thế và nhận được sự tôn trọng của xã hội sở tại.

Đại hội đại biểu lần thứ ba và Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu (2016-2026)

Đại hội đại biểu lần thứ ba Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu nhiệm kỳ 2026-2031

Đại hội đại biểu lần thứ ba Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức trọng thể vào ngày 31.10 và 01.11 với sự tham dự của hơn 200 đại biểu đại diện các Hội thành viên tại 24 quốc gia trong khu vực châu Âu cùng 5 hội viên tập thể thuộc Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu.

Đại hội đã thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung gồm 9 chương, 28 điều, quyết định đổi tên tổ chức từ “Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu” thành “Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu” và bầu ra Ban Lãnh đạo, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các Ban chuyên môn.

Ban Chấp hành mới gồm 74 thành viên, trong đó ông Hoàng Đình Thắng tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch Liên hiệp các Hội người Việt Nam tại châu Âu nhiệm kỳ 2026-2031, 6 Phó Chủ tịch và 8 Ủy viên Ban Thường vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại Phiên trọng thể, ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Liên hiệp hội khẳng định Liên hiệp Hội đặt mục tiêu tiếp tục củng cố khối đại đoàn kết, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy vai trò của các tổ chức thành viên.

Công tác dành cho thế hệ trẻ, kết nối doanh nhân, trí thức và huy động nguồn lực cộng đồng được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm.

Với tinh thần “Đoàn kết - Đổi mới - Phát triển”, Liên hiệp Hội sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan đại diện Việt Nam, tổ chức hội đoàn và chính quyền sở tại, qua đó góp phần xây dựng cộng đồng người Việt đoàn kết, hội nhập thành công và ngày càng nâng cao vị thế trong xã hội.

Chúc mừng thành công của Đại hội, ông Nguyễn Trung Kiên, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đánh giá cao những thành tựu mà Liên hiệp Hội đã đạt được, đặc biệt từ sau Đại hội lần thứ II.

Liên hiệp Hội không chỉ phát triển số lượng thành viên mà còn từng bước khẳng định vai trò là một diễn đàn chung để các hội đoàn gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối, phối hợp triển khai các hoạt động phong phú, đa dạng dành cho cộng đồng với quy mô cấp quốc gia và khu vực.

Đồng thời, Liên hiệp Hội đã phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau giải quyết những vấn đề đặt ra trong đời sống cộng đồng như nâng cao hiểu biết về chính sách pháp luật, hội nhập, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo đời sống tín ngưỡng tâm linh cho cộng đồng, đẩy mạnh việc dạy và học tiếng Việt cho thế hệ trẻ, cũng như đã phát động triển khai nhiều hoạt động xã hội, thiện nguyện hỗ trợ đồng bào trong nước và tích cực thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam với các quốc gia châu Âu.

Nhấn mạnh đất nước ta đang bước vào một giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng Việt Nam hòa bình, độc lập, giàu mạnh, thịnh vượng, văn minh và hạnh phúc, ông Nguyễn Trung Kiên mong rằng, bên cạnh việc tiếp tục chăm lo đời sống cộng đồng và củng cố tổ chức hội đoàn, Liên hiệp hội sẽ tăng cường thúc đẩy kết nối trí thức, chuyên gia, doanh nhân và thế hệ trẻ gốc Việt; khuyến khích chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và các mô hình phát triển hiệu quả với trong nước.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Liên hiệp Hội, Đại sứ Việt Nam tại CH Séc Dương Hoài Nam nhấn mạnh với sự am hiểu cả Việt Nam và nước sở tại, bà con có điều kiện thuận lợi để thúc đẩy giao lưu nhân dân, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực.

Đồng thời tham gia đóng góp tri thức, kinh nghiệm cho sự phát triển của đất nước. Đại sứ mong muốn bà con tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau hội nhập thành công, giữ gìn bản sắc Việt và tiếp tục là những nhịp cầu hữu nghị bền vững giữa Việt Nam và các nước.