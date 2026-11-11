Vì đô thị văn minh, sạch đẹp

Lực lượng chức năng kiểm tra tại Công viên Nguyễn Huệ, phường La Gi

Chấn chỉnh từ những tuyến phố

Cùng với công tác chuẩn bị các hoạt động phục vụ Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, nhiều địa phương trong tỉnh quan tâm chỉnh trang đô thị, lập lại trật tự lòng đường, vỉa hè. Tại Phú Thủy, Phan Thiết, Mũi Né, La Gi, Hàm Tân… lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm tra, nhắc nhở và xử lý các trường hợp lấn chiếm không gian công cộng để kinh doanh, buôn bán hoặc sử dụng sai mục đích, gây cản trở giao thông.

Tại các khu vực tập trung hoạt động kinh doanh, công tác sắp xếp hàng quán, giữ gìn vệ sinh môi trường và bảo đảm lối đi cho người đi bộ được chú trọng. Các hộ kinh doanh được vận động không bày bán hàng hóa tràn ra vỉa hè, không tập kết vật dụng làm ảnh hưởng đến mỹ quan và trật tự đô thị.

Tại phường La Gi, công tác lập lại trật tự đô thị được triển khai thường xuyên, với sự tham gia của Công an phường và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Các tổ công tác tăng cường bám sát địa bàn, kiểm tra những tuyến đường, khu vực kinh doanh và điểm sinh hoạt cộng đồng, kịp thời chấn chỉnh các vi phạm.

Những ngày gần đây, Công an phường La Gi phối hợp với lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tổ chức tuần tra, kiểm tra tại nhiều khu vực, tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán. Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở với lập biên bản, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm. Yêu cầu hộ kinh doanh không sử dụng lòng đường, vỉa hè để bày bán, tập kết hàng hóa gây cản trở giao thông và ảnh hưởng đến sinh hoạt chung.

Nhiều trường hợp lấn chiếm lề đường để buôn bán

Câu chuyện ở Công viên Nguyễn Huệ

Một trong những địa điểm được Công an phường La Gi tập trung chấn chỉnh là khu vực Công viên Nguyễn Huệ. Qua phản ánh của người dân đến đường dây nóng, tình trạng xả rác không đúng nơi quy định, buôn bán hàng rong lấn chiếm lòng, lề đường vẫn còn diễn ra, ảnh hưởng đến mỹ quan và không gian sinh hoạt chung.

Trước thực tế này, Công an phường trực tiếp kiểm tra, nhắc nhở các trường hợp buôn bán sai quy định và lập biên bản đối với những trường hợp vi phạm. Với các em học sinh, thanh thiếu niên chơi bóng chuyền gần đường giao thông, lực lượng chức năng tuyên truyền về nguy cơ mất an toàn, vận động lựa chọn địa điểm phù hợp hơn.

Chứng kiến hoạt động kiểm tra, bạn trẻ Trần Trí Khôi, trú xã Tân Hải chia sẻ: “Tôi cùng người thân đến Công viên Nguyễn Huệ vui chơi và tình cờ thấy lực lượng chức năng kiểm tra, nhắc nhở các trường hợp buôn bán. Tôi cho rằng việc làm này rất cần thiết, góp phần trả lại không gian thông thoáng, sạch đẹp để người dân đi lại, vui chơi”.

Thiếu tá Nguyễn Tấn Phụng - Tổ trưởng Tổ Cảnh sát trật tự, Công an phường La Gi cho biết, thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở duy trì tuần tra, kiểm tra địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm, nhất là tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức chấp hành.

Theo kế hoạch, phường La Gi tiếp tục triển khai các nhiệm vụ chỉnh trang đô thị đến hết tháng 12/2026, tập trung xử lý những vi phạm còn tồn tại, hạn chế tình trạng tái lấn chiếm.

Việc duy trì trật tự đô thị cần được thực hiện thường xuyên, với sự vào cuộc của chính quyền, lực lượng chức năng và ý thức chấp hành của người dân. Đây là phần việc thiết thực nhằm hoàn thiện cảnh quan, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, sẵn sàng đón du khách trong dịp Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026.