Xử lý tình trạng người dân trồng dứa trên dải phân cách Đại lộ Hoa Lư

Khu Quản lý đường bộ I vừa có văn bản đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình và Ban QLDA Đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình phối hợp thông tin, tuyên truyền và xử lý tình trạng người dân tự ý trồng dứa trên dải phân cách giữa, trong hành lang an toàn đường bộ tuyến Đại lộ Hoa Lư.

Theo Khu QLĐB I, trước tình trạng người dân tự ý trồng dứa trên dải phân cách giữa và trong hành lang an toàn đường bộ tuyến Đại lộ Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Đây là tuyến đường do địa phương quản lý.

Dải phân cách giữa thuộc công trình đường bộ, là một trong những loại kết cấu hạ tầng đường bộ được bảo vệ theo quy định tại Điều 21 Luật Đường bộ số 35/2024/QH15.

Cơ quan quản lý đường bộ yêu cầu Ninh Bình xử lý tình trạng trồng dứa trên dải phân cách Đại lộ Hoa Lư

Việc tự ý trồng dứa (canh tác nông nghiệp) trên dải phân cách là hoạt động trái phép, không phù hợp với mục đích sử dụng đất dành cho kết cấu hạ tầng đường bộ do có hoạt động chăm bón và thu hoạch. Khoản 3 Điều 7 Luật Đường bộ nghiêm cấm hành vi lấn, chiếm, sử dụng trái phép trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường bộ.

Về yêu cầu kỹ thuật, theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN đường ô tô - Yêu cầu thiết kế, cây trồng là bộ phận phải có của dự án thiết kế đường. Đối với dải phân cách giữa có chiều rộng từ 3 - 4,5 m, tiêu chuẩn khuyến nghị trồng cỏ hoặc cây bụi để giữ đất; cây bụi không cao quá 0,8 m.

Khu QLĐB I cũng lưu ý, việc người dân canh tác dứa trên dải phân cách có thể phát sinh nguy cơ mất an toàn giao thông khi phải đi bộ qua đường hoặc dừng, đỗ xe sát lòng đường để chăm sóc, thu hoạch.

Từ thực tế trên, Khu QLĐB I đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Ninh Bình, cơ quan tham mưu UBND tỉnh thực hiện quản lý Nhà nước về đường bộ trên địa bàn, và Ban QLDA Đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Ninh Bình, chủ đầu tư dự án, có ý kiến với các cấp chính quyền địa phương để tuyên truyền người dân và xử lý phù hợp quy định.

Đồng thời, các đơn vị phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và hoàn trả đất dải phân cách theo đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt.