Bãi đỗ xe nội đô Hà Nội: Áp lực từ quỹ đất hạn hẹp
Số lượng phương tiện cá nhân không ngừng gia tăng, trong khi quỹ đất dành cho giao thông tĩnh tại khu vực nội đô Hà Nội ngày càng hạn chế. Tình trạng thiếu điểm đỗ xe không chỉ gây khó khăn cho người dân mà còn tạo áp lực lên hạ tầng giao thông, trật tự đô thị. Bài toán đặt ra là làm thế nào để bổ sung không gian đỗ xe, đáp ứng nhu cầu thực tế mà không tạo thêm sức ép lên quỹ đất vốn đã chật hẹp của Thủ đô.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/bai-do-xe-noi-do-ha-noi-ap-luc-tu-quy-dat-han-hep-246261112111449954.htm