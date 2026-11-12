Xử lý nghiêm các trường hợp cơi nới, xây dựng công trình chờ đền bù

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1 là một trong những công trình giao thông trọng điểm của tỉnh Quảng Trị. Dự án nằm ở phía nam tỉnh Quảng Trị từng được kỳ vọng cải thiện hạ tầng giao thông, tăng năng lực vận tải hàng hóa và kết nối cảng biển với tuyến giao thông huyết mạch qua tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, dự án vẫn dang dở.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đã triển khai nhưng sau đó dang dở bị cắt vốn.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 lúc đầu có tổng mức đầu tư hơn 440 tỉ đồng, sử dụng nguồn vốn của Dự án Phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, vốn vay Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB). Trong quá trình triển khai dự án gặp nhiều vướng mắc nên bị cắt vốn nên dự án rơi vào tình trạng dừng triển khai.

Ngày 26/9/2026, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đi kiểm tra, khảo sát thực địa tình hình triển khai một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Khi kiểm tra Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn yêu cầu việc rà soát, phân bổ nguồn vốn đầu tư công phải gắn với hiệu quả kinh tế - xã hội và khả năng tạo động lực phát triển; ưu tiên nguồn lực cho các công trình có tính kết nối, lan tỏa cao. Đồng thời, rà soát, cân đối nguồn lực đầu tư các tuyến giao thông chiến lược, nghiên cứu nhu cầu khai thác cảng và định hướng phát triển hệ thống cảng để có phương án kết nối hạ tầng phù hợp.

Đồng chí Vương Quốc Tuấn (áo trắng đứng giữa), Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đi kiểm tra, khảo sát thực địa ở Quốc lộ 9 đoạn nối cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1.

Tiếp đó, ngày 30/10, tỉnh Quảng Trị phê duyệt Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1, chiều dài tuyến đường là 13,8km, đi qua các xã Cửa Việt, Gio Linh, Hiếu Giang và phường Đông Hà.

Tuyến đường được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80km/h, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Trong đó, đoạn qua khu dân cư dài 4,5km có nền đường rộng 23m; đoạn ngoài khu dân cư dài 9,3km có nền đường rộng 20,5m. Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 748 tỉ đồng, từ nguồn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Những giếng nước xuất hiện bất thường trong hành lang an toàn giao thông, phạm vi mở rộng nâng cấp Quốc lộ 9.

Điều đáng nói, ngay sau khi tỉnh Quảng Trị phê duyệt Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1, tại xã Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị đã xuất hiện tình trạng xây dựng công trình, tạo lập tài sản trái quy định trong phạm vi hành lang an toàn giao thông và khu vực dự kiến giải phóng mặt bằng dự án mở rộng Quốc lộ 9.

UBND xã Cửa Việt phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ và các lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra thực tế tại những khu vực có dấu hiệu phát sinh công trình, vật kiến trúc trong phạm vi hành lang an toàn giao thông. Qua kiểm tra, đoàn công tác phát hiện một số hộ dân có dấu hiệu khoan giếng (40 giếng), xây dựng tường rào, công trình và vật kiến trúc trong hành lang bảo vệ đường bộ, khu vực dự kiến giải phóng mặt bằng, nhằm tạo lập tài sản để hưởng chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất.

Giếng nước được người dân khoan mới nghi chờ đền bù giải toả khi nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9.

Ngày 12/11, tin từ Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Phan Phong Phú vừa ký công văn yêu cầu Công an tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng, các Ban quản lý dự án và UBND các xã, phường vào cuộc kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm nêu trên.

Văn bản của UBND tỉnh Quảng Trị nêu rõ, một số khu vực có dự án giao thông đi qua đã xuất hiện tình trạng xây dựng, cơi nới công trình, trồng cây, làm hàng rào, khoan giếng và tạo lập tài sản nhằm đón đầu chính sách bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất. Nếu không được kiểm tra, ngăn chặn kịp thời, tình trạng này có thể làm phát sinh vi phạm pháp luật về đất đai, xây dựng, hành lang an toàn giao thông, gây khó khăn cho công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và ảnh hưởng tiến độ triển khai các dự án.

UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các xã, phường phối hợp với chủ đầu tư rà soát hồ sơ, xác định vị trí, hướng tuyến, ranh giới quy hoạch các dự án giao thông đã được phê duyệt để quản lý chặt chẽ hiện trạng. Các địa phương phải tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, lập hồ sơ xử lý các hành vi lấn chiếm đất, sử dụng đất sai mục đích, xây dựng trái phép và tạo lập tài sản không đúng quy định.

Chủ tịch UBND các xã, phường phải chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra vi phạm nhưng không kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc để vi phạm kéo dài, tái diễn. Những trường hợp này phải tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan và xử lý theo quy định.

Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến quốc lộ 1 sẽ được nâng cấp, mở rộng với tổng mức đầu tư dự kiến 748 tỉ đồng.

UBND tỉnh Quảng Trị giao Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an cấp xã bám sát địa bàn, nhất là khu vực chuẩn bị giải phóng mặt bằng, phối hợp kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi lợi dụng việc triển khai dự án để lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép, tạo lập tài sản nhằm trục lợi chính sách bồi thường.